Мечтата на Си Дзинпин за петроюан оживява заради войната в Иран

Войната в Иран предизвиква нова вълна от ентусиазъм относно перспективите китайската валута да се конкурира по-ефективно с щатския долар.

Въпреки че все още е по-слаб от долара в международната търговия, търсенето на юана се увеличава, откакто Иран пое контрола над Ормузкия проток и започна да приема плащания в китайската валута, за да позволи на товарните кораби да преминават безопасно.

Дори когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп започна да блокира иранските пристанища след провала на мирните преговори, войната в по-широк смисъл съживи разговорите за „петроюан“ - концепция, която президентът на Китай Си Дзинпин защитаваше с не особено голям успех по време на пътуването си до Близкия изток през 2022 г., пише Bloomberg.

Миналата седмица учен, свързан с китайското правителство, коментира, че обемът на суровия петрол, деноминиран в юани, се увеличава заради конфликта. Официалните медии съобщават, че националната система за трансгранични междубанкови плащания (CIPS) наскоро е регистрирала рекордна трансакция за един ден от 1,22 трлн. юана (179 млрд. долара), като надвишава границата от 1 трлн. юана за първи път.

Стратегът на Deutsche Bank AG Малика Сачдева коментира наскоро в бележка, че войната „може да се запомни като ключов катализатор на ерозията на господството на петродолара и началото на петроюана“.

Германската банка не е единствената, която вижда логиката зад преминаването към ценообразуване на петрола във валутата на най-големия вносител на суровината в света. Икономическите връзки на Китай с Близкия изток непрекъснато се засилват, като служители на Комунистическата партия разработват инфраструктура за търговия с петрол в Шанхай, която включва фючърсни договори. Те също така разширяват системата CIPS и проучват международна платформа за цифрова валута, която включва партньори от Близкия изток.

Плащанията и постъпленията в юани между Китай и Близкия изток достигат 1,1 трлн. юана през 2024 г., като нарастват с годишен темп от 53% от 2020 г. насам, според последните официални данни. По-голямата част от трансакциите включват ценни книжа, а не стоки, които съставляват само 18% от общата сума.

„Конфликтите в Близкия изток със сигурност ще увеличат стимула за използване на юани в търговията с петрол, особено в развиващия се свят“, казва Чи Ло, старши пазарен стратег за Азиатско-тихоокеанския регион в BNP Paribas Asset Management. „Те обаче няма да доведат до промяна на парадигмата, защото няма конкурент, който да може да замени долара за доста дълго време“, добавя Ло.

Залогът е висок. Суровият петрол представлява една пета от световната търговия, деноминирана в зелени пари. Промяна в ценообразуването и разплащанията му може да доведе до по-фрагментирана картина, която подкопава господството на долара в световната парична система. Редица развиващи се икономики вече се стремят да намалят зависимостта си от валутата, която все повече се използва като оръжие от САЩ.

Все пак дългосрочното въздействие на конфликта върху цените на петрола ще отнеме време и много анализатори остават скептични относно способността на юана да се противопостави на долара в скоро време.

Блокадата на иранските пристанища от САЩ показва огромната стена от продължаващи предизвикателства, пред които е изправен петроюанът. Това би довело до широко използване на китайската валута в световната търговия с петрол отвъд санкционираните от САЩ страни, които нямат кой знае колко други възможности.

„Администрацията на Тръмп е предпазлива относно последиците от увеличеното използване на юана в търговията с петрол и не може да си позволи това да се случи“, казва Хуей Фън, съавтор на „Възходът на Китайската народна банка“ и старши преподавател в австралийския университет Грифит. „Все още не знаем крайния резултат от войната, но е изключително малко вероятно да видим някакво положително развитие за юана“, добавя икономистът.

Привлекателността на долара първоначално произтича от сделка от 1974 г. между САЩ и Саудитска Арабия за ценообразуване и уреждане на петрола в долари. Рияд се съгласява да рециклира приходите си от износ в американски държавни ценни книжа. По това време Китай се възстановява от Културната революция на Мао Дзедун и страната все още не е преживяла своето икономическо чудо.

Половин век по-късно финансирането в юани непрекъснато нараства с разрастването на китайската икономика. Все повече държави и чуждестранни компании се възползват от националния пазар на облигации, за да набират средства. Въпреки това сумата все още е малка в сравнение със САЩ, което предлага на страните с излишък от петрол относителен недостиг на лесно инвестируеми финансови активи, за да влагат печалбите си.

Китайските власти също са обезпокоени от нестабилността, причинена от потоците от „горещи пари“. Те не желаят да оставят пазарите да работят самостоятелно, понякога предприемат мерки за ограничаване на търговията и дори за ограничаване на информацията за цените – действия, които обикновено не се наблюдават на големите международни пазари.

Чуждестранните фондове държат под 5% от китайските държавни облигации към февруари, най-ниският дял от 2017 г. насам.

И въпреки че трансакциите чрез базираната в юани мрежа CIPS достигат нови върхове, те са малка част от средния дневен обем на стойност 2 трлн. долара на доларови плащания чрез контролираната от САЩ система за междубанкови плащания CHIPS.

За Саудитска Арабия и други страни от Съвета за сътрудничество в Персийския залив преминаването към плащания в юани би могло да отслаби основата за обвързването на валутите им с долара – голяма стъпка към неизвестното след десетилетия на стабилност. Подобен ход може да разгневи Тръмп, който в миналото е заплашвал държави с отказ от долара.

„Концепцията за петроюана остава малко вероятна по отношение на засилване на значението на юана в глобалните плащания“, казва Есвар Прасад, професор в университета Корнъл и бивш ръководител на китайското подразделение на Международния валутен фонд (МВФ). „Дори ако някои петролни трансакции бъдат деноминирани и уредени в юани, за да се избегнат финансови или други видове санкции, това едва ли ще доведе до промяна в световния валутен пейзаж“, добавя той.

Що се отнася до глобалните стокови разплащания, Джу Джаои, изпълнителен директор на Института за Близкия изток в HSBC Business School към Пекинския университет, прогнозира, че делът на долара ще намалее до около 70% от сегашните 80% през следващите пет години. Делът на юана може да се увеличи от 4%-5% до 8%-10%, казва той.

Ключов елемент, който забавя процеса, е нежеланието на Пекин да приеме свободния паричен поток във и извън валутата си. Властите продължават да управляват юана и позволяват само умерен растеж в офшорната търговия. Ликвидността на офшорните юани, измерена чрез депозити, е 1,6 трлн. юана (234 млрд. долара) към март миналата година, според данни на централната банка на страната – малка част от над 15-те трилиона долара офшорни активи, деноминирани в долари.

„Липсата на напълно конвертируема валута е възпиращ фактор за използването на приходите за инвестиране в офшорни активи, деноминирани в китайски юани“, коментира Едуард Бел, изпълняващ длъжността ръководител на групата за изследвания и главен икономист в Emirates NBD Bank PJSC, най-голямата банка в Дубай. „Това е риск, който не съществува с щатския долар“, допълва той.

Въпреки това Китай все повече се възприема като добре позициониран за бъдещето, тъй като начинът, по който Тръмп се справя с конфликта с Иран, повдига въпроси относно американските ангажименти към дългогодишните съюзници на Вашингтон. В знак на доверие на инвеститорите в относителната устойчивост на Китай срещу петролния шок китайският юан се представя по-добре от всички азиатски конкуренти и валути на страните от Г-10 от началото на войната.

В Китай осъзнават, че глобалната среда се подобрява за разширяване на международния обхват на юана. Бившият управител на Народната банка на Китай Джоу Сяочуан този месец определи периода като „златен прозорец“ за интернационализацията на юана, тъй като политиката на САЩ отслабва доверието в долара, и призовава политиците да се възползват от възможността.

Досега нарастващото влияние на юана в света на стоките се води от санкционирани икономики. Почти цялата двустранна търговия между Русия и Китай се урежда в юани или рубли, според руски представител, пожелал анонимност. Според митнически данни това включва китайски внос на изкопаеми горива на стойност около 563 млрд. юана (81,8 млрд. долара).

Голяма част от напредъка е постигнат и в уреждането на индивидуални сделки в юани, което е далеч от промяната в цените, която би изисквал истински петроюан – такава, при която самите петролни бенчмаркове се отдалечават от долара. Фючърси върху петрол, деноминирани в юани, започнаха да се търгуват на Шанхайската международна енергийна борса през 2018 г., но дневният обем на транзакциите от около 170 хил. контракта е само малка част от над 1 млн. контракта за фючърсите върху американския лек суров петрол WTI.

За Китай това е дълга игра без краен срок. Историята показва, че е необходимо време, за да може която и да е валута да придобие господство в световната система, тъй като мрежовите ефекти затрудняват преминаването от съществуващата структура. Въпреки че икономиката на Великобритания вече беше по-малка от тази на САЩ към 1900 г., стерлингът запази първенството си в света до 40-те години на миналия век.

Стратегията на Китай е постоянно да настоява за използването на юана в търговията, като същевременно въвежда необходимата платежна инфраструктура. През 2023 г. Китай за първи път разплаща внос на втечнен природен газ в юани на Шанхайската борса за петрол и природен газ, включително и по доставки от Обединените арабски емирства.

През тази година се осъществи и първата трансгранична трансакция със суров петрол в дигитални юани. Миналата година First Abu Dhabi Bank стана първият пряк участник от Близкия изток в CIPS.