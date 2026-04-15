„Шелли груп“ отчита 26% ръст на приходите от продажби на устройства за първото тримесечие

„Шелли груп“ ЕД отчита 26% ръст на приходите от продажби на устройства Shelly и свързаните с тях услуги до 33,4 млн. евро през първото тримесечие на 2026 г., според предварителните оценки на дружеството, публикувана чрез Българската фондова борса (БФБ).

Паричните средства и паричните еквиваленти на компанията се увеличават с приблизително 45% в сравнение с края на 2025 г. до 19,9 млн. евро, отчитат още от дружеството. Това отразява промените в оборотния капитал заради развитието на задълженията към доставчици.

Структурата и падежните срокове на търговските вземания се подобряват. Очаква се обемът на търговските вземания да се нормализира през останалата част от годината, посочват от дружеството.

Компанията ще публикува неодитираните си консолидирани финансови резултати за първото тримесечие на 2026 г. на 11 май 2026 г. след приключване на търговията на БФБ.

Дружеството очаква за цялата 2026 г. да реализира приходи в диапазона 195-205 млн. евро.

В последната година акциите на „Шелли груп“ поскъпват с 62%, а пазарната капитализация на дружеството възлиза на малко над 1 млрд. евро, според данните на БФБ.

Считано от 10 април, компанията влезе в германския борсов индекс SDAX, който обхваща 70 малки и средни компании въз основа на стойността на акциите им в свободно обращение и обема на търговията.

Компанията влиза на мястото на Gerresheimer AG, която е изключена от индекса поради неспазване на изискванията за навременно публикуване на одитиран годишен отчет.

