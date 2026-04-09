„Шелли груп“ влиза в германския индекс SDAX от 10 април

„Шелли груп“ ще бъде включена в германския борсов индекс SDAX и по този начин ще стане част от германското индексно семейство DAX, считано от 10 април 2026 г., съобщава базираната в София компания на своя сайт.

SDAX обхваща 70 малки и средни компании въз основа на стойността на акциите им в свободно обращение и обема на търговията.

Включването на „Шелли груп“ в SDAX е резултат от последователно изпълняваната стратегия на компанията относно капиталовите пазари. С вторичното си листване на Франкфуртската фондова борса през ноември 2021 г., започването на търговия на XETRA през април 2024 г. и целенасоченото увеличение на свободно търгуваните акции чрез пласирания от основателите на компанията „Шелли груп“ изгради основата за включване в индекса и сега отговаря на съответните критерии за влизане в SDAX.

Компанията влиза на мястото на Gerresheimer AG, която е изключена от индекса поради неспазване на изискванията за навременно публикуване на одитиран годишен отчет.

През 2025 г. „Шелли груп“ отчете приходи от 149,7 млн. евро, което представлява 40% ръст на годишна база. Сега компанията очаква да генерира 195-205 млн. евро през 2026 г.

„Включването в SDAX е значим етап за „Шелли“ и потвърждение за последователното изпълнение на нашата стратегия за растеж и капиталови пазари. Когато си поставихме тази цел, тя беше амбициозна – затова сме още по-удовлетворени, че я постигнахме“, изтъква Димитър Димитров, съизпълнителен директор на компанията и неин съосновател.

„Шелли груп“ разработва, проектира и разпространява IoT и интелигентни сградни решения, предлагайки модерни технологии, оперативна съвместимост и висока степен на технологична гъвкавост. Продуктите на компанията позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и управление на енергията на електрически уреди и интелигентни сградни решения чрез смартфони, компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни.

В допълнение към продажбата на устройства, „Шелли груп“ генерира приходи от своите облачни приложения. Компанията се възползва от производството с ниско съдържание на активи чрез използването на договорни производители.

„Шелли груп“ има силно присъствие в немскоезичните страни и е представена с продуктите си в повече от 100 държави.