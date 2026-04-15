Цената на петрола се колебае, инвеститорите очакват нови преговори между САЩ и Иран*

Цените на петрола се колебаят в сряда, докато инвеститорите наблюдават опитите за организиране на втори кръг мирни преговори между САЩ и Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,42% до 95,19 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиняват с 0,27% до 91,03 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите може да се подновят „през следващите два дни“, съобщи The New York Post. Според Fox Business той смята, че войната е „много близо до края си“.

САЩ продължават блокадата на Ормузкия проток, за да ограничат износа на петрол на Ислямската република. Адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, приветства операцията и заяви в социалната мрежа Х: „Американските сили напълно спряха морската търговия към и от Иран“. В последваща публикация в Truth Social Тръмп обяви, че е наложен „задушаващ натиск“, като добави, че Иран може да остане без капацитет за съхранение на петрол.

От своя страна Техеран обмисля пауза в превозите през водния път, за да избегне директно противопоставяне на американската блокада, според източник, запознат със ситуацията. От началото на войната Иран е възпрепятствал преминаването на почти всички кораби през ключовия маршрут, който свързва Персийския залив със световните пазари.

Глобалният петролен пазар беше силно разтърсен от конфликта, който предизвика безпрецедентен шок в предлагането. Рязкото покачване на цените на физическия петрол и продукти като бензина притиска потребителите и вреди на търсенето, като Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира спад в потреблението тази година.

След първия кръг мирни преговори в Исламабад миналия уикенд, който приключи без споразумение, се цели да се проведат нови преговори между САЩ и Иран преди изтичането на временното примирие следващата седмица, посочват вътрешни източници. Една от възможностите е връщане към Пакистан, макар че се обсъждат и други места за среща.

„Ако рисковете от ескалация на напрежението намалеят, доставките на петрол от Близкия изток може да се възстановят поетапно“, според ANZ Group Holdings Ltd. „Вероятно между 2 и 3 млн. барела дневно производство ще бъдат възстановени през първите четири седмици, последвани от допълнителни количества“, посочват анализаторите, сред които Даниел Хайнс.

Междувременно Американският петролен институт съобщи, че националните запаси от суров петрол са се увеличили с 6,1 млн. барела през миналата седмица. Ако бъде потвърдено от официалните данни по-късно в сряда, това ще бъде осмото поредно седмично увеличение.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.