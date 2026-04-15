Надеждите за нови преговори между САЩ и Иран оцветиха азиатските борси в зелено

11:27 | 15.04.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове в сряда на фона на нарастващите надежди за дипломатическо решение на войната на САЩ и Израел в Иран, предаде CNBC.

Представител на Белия дом заяви във вторник, че се обсъжда втори кръг от преговори между Вашингтон и Техеран след неуспешните разговори през уикенда. Все още обаче нищо не е насрочено официално.

Индексът Kospi в Южна Корея приключи сесията с ръст от 2,07% до ниво от 6091,39 пункта, a измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 2,72% до ниво от 1152,43 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 затвори с ръст от 0,44% до 58 134,24 пункта, докато по-широкият показател Topix се повиши с 0,4% до 3770,33 пункта.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия остана почти без промяна на ниво от 8978,70 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,43% до 25 982,55 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се противопостави на регионалните ръстове и спадна с 0,34% до 4685,25 пункта.

