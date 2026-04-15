S&P 500 започва сесията с устрем към рекордното си ниво*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, след като американският широк пазарен индекс S&P 500 приключи предходната сесия на по-малко от 1% от историческия си максимум, предава CNBC.

Бенчмаркът нараства с 0,2%, заедно с технологичния измерител Nasdaq Composite. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,3%.

Акциите на Broadcom поскъпват с 2%, след като Meta Platforms разшири партньорството си с компанията за внедряване на персонализирани чипове.

S&P 500 се приближава до историческия си връх от 7002,28 пункта, достигнат на 28 януари. Вчера бе отбелязана девета положителна сесия от последните десет за индекса, докато технологично ориентираният Nasdaq отчете десета поредна сесия на ръст. Покачването на S&P 500 в понеделник изтри загубите, натрупани от началото на войната на САЩ и Израел в Иран на 28 февруари.

Във вторник представител на Белия дом заяви пред CNBC, че се обсъжда втори кръг от преговори между Вашингтон и Техеран след неуспешните разговори през уикенда. Все още обаче нищо не е официално договорено.

Тръмп даде надежда на инвеститорите, че войната може да приключи скоро, като заяви в интервю за Fox Business, че конфликтът с Иран е „много близо до края си“. Той отново заяви, че Иран „много силно иска да сключи сделка“.

„Не мисля, че конфликтът е приключил. Все още има много поводи за притеснения“, коментира Брент Шуте, главен инвестиционен директор в Northwestern Mutual Wealth Management.

„Въпреки това смятам, че има много дългосрочни възможности за инвеститорите. Според мен в бъдеще - особено за средносрочни и дългосрочни инвеститори - възможностите са при активи, които не се представиха толкова добре през последните няколко години на този тесен пазар“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,268%, а тази по 30-годишните - до 4,878%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,03% до 98,149 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,25% до 94,55 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,58% до 90,75 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,15 на сто и се търгува на цена от 4842,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.