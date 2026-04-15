SOFIX расте за четвърта поредна сесия и се възстанови до ниво от 1230 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчита повишение за четвърта поредна сесия, но при по-приглушена търговия и нисък оборот.

Бенчмаркът добави още 0,46% до 1230,3 пункта по пътя на бавното си възстановяване от спадовете през март.

По-широкият индекс BGBX40 нарасна с 0,11% в сесията до 211,94 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете повишение от 0,36% до 229,33 пункта, а BGTR30 – с минималните 0,05% до 1033,43 пункта.

Единствен индексът на малките и средни предприятия beamX реализира спад в сесията – с 0,88% до 113,34 пункта.

Оборотът на БФБ достигна 555,56 хил. евро. Най-голям оборот се формира от търговията с акции на „Еврохолд България“ – близо 121,2 хил. евро. Следват акциите на „Делта Кредит“ АДСИЦ със 121 хил. евро, „Шелли груп“ с 47,9 хил. евро, „Софарма“ с 44,5 хил. евро и БФБ с 27,6 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция с 30 сделки, следвана от „Шелли груп“ със 17 и „Сирма Груп Холдинг“ с 16.

„Еврохолд“ е позицията с най-голям изтъргуван брой акции – 117 562, следвана от „Елана Агрокредит“ с 34 434 броя и „Софарма“ с 25 519 броя.

От акциите в SOFIX тези на „Сирма Груп Холдинг“ поскъпват най-силно, с 2,7%, следвани от „Адванс Терафонд“ с 1,82% и „Централна кооперативна банка“ с 1,74%.

Същевременно акциите на „Химимпорт“ са най-губещите от компонентите на индекса, със спад от 2,99%, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“ с понижение от 0,36%.

„Телематик Интерактив България“ е най-печелившата акция от BGBX40 с ръст от 5,88%, следвана от „Сирма Груп Холдинг“ и „Адванс Терафонд“. „Албена“ е най-губещата акция от индекса със спад от 6,67%, следвана от „Трейс Груп Холд“ с 3,95% и „Химимпорт“.

„Дронамикс Кепитъл“ е най-губещата акция от beamX със спад на цената от 3,23%, следвана от „Ейч Ар Кепитъл“ с понижение от 2,94% и „Ай Ти Еф Груп“ с 1,72%. Акциите на „ИмПулс Растеж“ същевременно поскъпват с 2,92%, а на „ИпоТех Софком“ – с 0,95%.