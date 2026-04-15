S&P 500 и Nasdaq Composite затвориха на нови рекордно високи нива

Американският широк борсов индекс S&P 500 и технологичният Nasdaq Composite отбелязаха нови рекордно високи нива в сряда, надграждайки силните повишения от седмицата, тъй като инвеститорите продължават да се надяват, че войната в Иран може да приключи скоро, пише CNBC.

S&P 500 отбеляза ръст от 0,80% и затвори на ниво от 7022,95 пункта. Nasdaq Composite се повиши с 1,59% до 24 016,02 пункта, докато индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average загуби 0,15% до 48 463,72 пункта.

Както Nasdaq, така и S&P 500 затвориха на рекордно високи нива, като технологичният бенчмарк записа 11-а поредна печеливша сесия, а широкият пазарен измерител отбеляза 10-а сесия на растеж от последните 11.

Акциите се търгуваха на високи ценови нива тази седмица, подкрепени от вероятността за сключване на мирно споразумение между САЩ и Иран. S&P 500, който напълно се възстанови от загубите си в понеделник, свързани с конфликта в Иран, бележи ръст от 3% тази седмица. Същевременно Nasdaq и Dow добавят съответно близо 5% и над 1% от началото на седмицата досега.

„Ситуацията в навечерието на войната беше такава, че участниците на пазара до известна степен бяха намалили риска в очакване, че нещата може би ще се влошат, а след като изглежда, че вероятността за това е по-малка, те се нуждаят от покупки“, заяви Томас Мартин, старши портфолио мениджър в Globalt Investments. „Хората не искат да пропуснат възходящия пазар.“

Президентът Доналд Тръмп даде още надежди на инвеститорите, че войната може да не продължи много дълго, като в интервю за Fox Business в сряда заяви, че войната с Иран е „много близо до края си“ и отново посочи, че Иран „много иска да сключи сделка“.

Във вторник представител на Белия дом заяви пред CNBC, че се обсъжда втори кръг от преговори между Вашингтон и Техеран. Все още нищо не е насрочено официално, отбеляза източникът, пожелал анонимност.

„Дали ще бъде сключена сделка, която да позволи отварянето на Ормузкия проток и да намали реториката за спиране на стокообмена? Пазарът сякаш дава да се разбере, че смята, че това ще се случи“, коментира Томас Мартин.

Broadcom е един от основните победители в сесията в сряда, като акциите на компанията поскъпнаха с 4%. Това се случва, след като Meta Platforms удължи партньорството си с Broadcom за внедряване на персонализирани чипове, използващи технологията на производителя на чипове.

Доходността по американските държавни ценни книжа се повиши на фона на надеждите за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Тази по 10-годишните облигации нарасна с над 2 базисни пункта до 4,279%, а по 2-годишните ДЦК се покачи с 1 базисен пункт до 3,761%. Доходността на 30-годишните държавни облигации се увеличи с над 2 базисни пункта до 4,893%.

Цените на петрола останаха стабилни в сряда, след като отбелязаха рязък спад в предходната сесия. Фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през май затвориха без значителна промяна на цена от 91,29 долара за барел. Международният бенчмарк Брент с доставка през юни поскъпна с 14 цента до 94,93 долара за барел. Във вторник американският петрол поевтиня с близо 8%, подкрепен от надеждите, че вторият кръг от преговори между САЩ и Иран може да доведе до сключването на споразумение.

След като достигна едномесечен връх, в сряда златото поевтиня. Спот цената спадна с 0,9% до 4796,56 долара за тройунция, ⁠след като по-рано през сесията достигна най-високото си ниво от 18 март. Американските фючърси на златото с доставка през юни

поевтиняха с 0,6% до 4820,50 долара.

Доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо кошница от валути, остана без промяна през деня, след като достигна ниво от 98,286 пункта, а еврото отбеляза понижение от 0,01% до 1,1794 долара.