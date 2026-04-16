Варшавската борса иска сближаване на регионалните пазари, за да спре отлива на IPO-та

Варшавската фондова борса призовава за засилено сътрудничество между регионалните си партньори в опит да спре изтичането на големи източноевропейски компании към западните финансови центрове, предава Bloomberg.

Най-голямата търговска платформа в Източна Европа планира да работи по-тясно с конкурентите си, включително в Будапеща и Букурещ, за да подобри сетълмента на трансакциите за инвеститорите и да облекчи пазарните регулации, посочва главният изпълнителен директор Томаш Барджиловски.

„Особено заинтересовани сме да гарантираме, че компаниите, планиращи IPO, вместо да избират един-единствен голям пазар извън региона, ще предпочетат едновременно листване на няколко фондови борси в Централна и Източна Европа, включително Варшава“, заяви главният изпълнителен директор в интервю.

Полският пазар на акции е подкрепен от нарастващите обеми на търговия, което изтласка индекса WIG20 до най-високото му ниво от декември 2007 г. Въпреки това повечето нови акции на основния пазар от 2022 г. насам са прехвърлени от по-малкия пазар. Само три от тях са свързани с първично набиране на капитал, като по-голямата част от IPO-тата служат като възможност за съществуващите акционери да намалят дяловете си.

Регионът също така пропуска някои от най-атрактивните емитенти. През последните месеци чешката отбранителна група CSG дебютира в Амстердам, а производителят на оръжия Colt CZ Group избра двойно листване там, за да набере капитал. Украински компании, включително производителят на дронове Swarmer и мобилният оператор Kyivstar Group, листнаха акциите си на борсата в САЩ.

Въпреки неблагоприятните условия Барджиловски – бивш инвестиционен банкер, който стои начело на Варшавската фондова борса от март 2024 г. – остава оптимист.

Според изпълнителния директор убедителната победа на опозицията в Унгария би могла да привлече свеж капитал в региона, а преминаването на Гърция в категорията на развитите пазари от MSCI в крайна сметка може да увеличи тежестта на други държави в ключовите индекси за развиващите се пазари.

Варшавската борса, която притежава контролен дял в арменската фондова борса, остава отворена за потенциални придобивания на други оператори, ако възникнат такива възможности, каза Барджиловски. Засега обаче той се фокусира върху завършването на работата по нова търговска система, която би могла да удвои капацитета на борсата, и върху мобилизирането на местен капитал, който в момента е обвързан предимно в недвижими имоти и държавни облигации.

В усилията си да повиши видимостта на региона и да привлече международни инвеститори, Варшавската фондова борса отбелязва напредък в стартирането на борсово търгуван фонд, който проследява най-големите листнати компании в Източна Европа.

„Вече наблюдаваме интерес от страна на големи играчи, които биха могли да действат като основни инвеститори“, казва Барджиловски.