Европейските акции не успяха да намерят единна посока след нова порция данни

Европейските акции приключиха разнопосочно търговията в четвъртък на фона на силни данни за икономиката на Великобритания и новите стойности на инфлацията в еврозоната през март.

Пазарите продължават да държат под око и състоянието на мирните преговори между САЩ и Иран.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се раздели с 0,05% до 616,94 пункта.

Във Великобритания измерителят FTSE 100 напредна с 0,3% до 10 589,99 пункта, а германският бенчмарк DAX с 0,4% до 24 150,54 пункта.

В Париж индексът CAC 40 отписа 0,14% до 8261,7 пункта, а в Милано FTSE MIB – 0,3% до 48 026,94 пункта.

По-рано през деня стана ясно, че британската икономика се е разширявала бързо в седмиците преди избухването на войната на САЩ и Израел в Иран. Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 0,5% през февруари, съобщи Националната статистическа служба (ONS). Това е най-силният месечен резултат за икономиката на Великобритания от 2024 г. насам.

В еврозоната пък годишната инфлация се е ускорила до 2,6% на годишна база през март в сравнение с отчетените през февруари 1,9%, сочат окончателните данни на Европейската статистическа служба.

През март инфлацията в целия Европейски съюз (ЕС) се е ускорила до 2,8% на годишна база, рязко скачайки след регистрираното през февруари ниво от 2,1%. Преди година показателят бе на ниво от 2,5%.

При корпоративните новини акциите на превозвача еasyJet поевтиняха с близо 5%, след като компанията предупреди, че войната в Иран и завишените цени на горивата натежават на резервациите, съобщава CNBC.

От easyJet отбелязват, че търсенето остава стабилно, но финансовите резултати са се влошили на фона на конфликта в Близкия изток и силната конкуренция на отделни пазари. Главният изпълнителен директор Кентън Джарвис заяви, че разходите за гориво през март са се увеличили с около 25 млн. лири заради ескалацията на конфликта.