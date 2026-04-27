IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Заседанията на водещите централни банки са във фокуса на пазарите тази седмица

В същото време в корпоративния календар идва ред на отчетите на технологичните гиганти, известни като „Великолепната седморка“

11:17 | 27.04.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Освен войната на САЩ и Израел в Иран, която доведе до рязък скок на цените на енергоносителите и предизвика страхове от ускоряване на инфлацията и забавяне на икономическия растеж в световен мащаб, през тази седмица във фокуса на инвеститорите ще бъдат заседанията на водещите централни банки. Европейската централна банка (ЕЦБ), Федералният резерв, както и паричните органи на Великобритания и Япония, ще oценят дали да реагират на конфликта с повишаване на лихвените проценти или ще предпочетат да изчакат, за да видят как той ще се отрази на съответните икономики в дългосрочен план.

В същото време сезонът на отчетите за първото тримесечие на годината е в разгара си, носейки надежди сред пазарите, че силните печалби ще неутрализират негативните ефекти на напрежението в Близкия изток. Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Войната в Иран и цената на петрола

Цената на петрола се повишава в понеделник, след като усилията за възобновяване на мирните преговори около войната на САЩ и Израел в Иран се провалиха. Към 10:00 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,98% до 107,42 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,76% до 96,06 долара за барел.

През уикенда американският президент Доналд Тръмп отмени планирано пътуване на свои висши пратеници до Пакистан, който посредничи в преговорите, а Иран заяви, че няма да преговаря под заплахи.

Временното прекратяване на огъня между двете страни продължава, но блокадата на Ормузкия проток от страна и на САЩ, и на Иран е свела дневния трафик през този ключов воден път почти до нула. Шокът в предлагането е ограничил доставките на суров петрол, горива, природен газ и торове, което поражда опасения от инфлационна криза.

Иран, чрез пакистански посредници, е предложил на САЩ план за постигане на споразумение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната, като ядрените преговори бъдат отложени за по-късен етап, съобщава Axios, позовавайки се на пожелали анонимност източници. Очаква се Тръмп да проведе среща в понеделник с екипа си по национална сигурност и външна политика, за да обсъди ситуацията.

Войната в Иран, която вече навлезе в деветата си седмица, повиши цените на енергоносителите, доведе до недостиг на ключови продукти като втечнен петролен газ в Индия и принуди авиокомпаниите да намалят полетите. Международната агенция по енергетика (МАЕ) посочва, че конфликтът причинява най-големия шок в предлагането в историята.

Европейската централна банка

Базираната във Франкфурт финансова институция ще заседава на 29-30 април, като ще обяви решението си за паричната политика в края на двудневната среща.

Почти всички участници в анкета на Bloomberg очакват тя да запази депозитната си лихва непроменена на ниво от 2%, но да я повиши с 0,25 процентни пункта на следващото заседание, когато новите икономически прогнози ще дадат по-ясна картина за последиците от войната в Иран.

Половината от тези, които предвиждат повишение през юни, също очакват поне едно понижение до края на 2027 г. Средната прогноза показва, че депозитната лихва ще се върне на нивото от 2% през септември същата година.

Потребителските цени в еврозоната се повишиха с 2,6% на годишна база през март - най-високото ниво от средата на 2024 г. Очакванията за по-високи цени и инфлационните страхове също нарастват.

Въпреки че инвеститорите са почти напълно са убедени, че ЕЦБ ще запази лихвите без промяна тази седмица, те все още очакват две повишения с по 0,25 пункта тази година. Малко над една трета от анкетираните икономисти са съгласни с това.

Междувременно перспективите за инфлацията и растежа са се влошили от последното заседание на ЕЦБ през март. Рисковете за базовата прогноза на ЕЦБ от 2,6% инфлация тази година и 2% през 2027 г. са нагоре - почти 90% от анализаторите смятат, че инфлацията ще остане над целта в средносрочен план.

Много зависи от това колко бързо ще бъде възстановено свободното преминаване през ключовия Ормузки проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол. Около 73% от икономистите в анкетата очакват временното примирие между САЩ и Иран да доведе до траен мир. От тях половината смятат, че ефектите от войната ще се усещат поне шест месеца или повече.

В четвъртък, малко преди заседанието на ЕЦБ, ще бъдат оповестени данните за инфлацията в еврозоната през април и за икономическия растеж през първото тримесечие.

Английската централна банка

Английската централна банка (АЦБ) е изправена пред сложен избор между отслабващ пазар на труда и нарастващ ценови натиск, като инфлацията във Великобритания достигна 3,3% през март, движена от рязкото поскъпване на горивата.

Тъй като войната в Иран наближава третия си месец, възникват съмнения дали компаниите ще трябва да прехвърлят по-високите разходи върху клиентите и да предизвикат опасна спирала между заплати и цени. Ето защо на фона на усложнената обстановка повечето анализатори очакват засега паричният орган да запази разходите по заемите без промяна, наблюдавайки ефектите от конфликта в Близкия изток.

АЦБ ще проведе заседанието си в четвъртък.

Федералният резерв

Въпреки натиска на американския президент Доналд Тръмп върху централната банка на страната, представителите ѝ най-вероятно няма да променят лихвените проценти, изчаквайки да видят какви ще бъдат пълните ефекти от повишеното геополитическо напрежение. Тяхното заседание е насрочено за 28-29 април.

Успокояването на опасенията на бизнеса и домакинствата за повишаването на цените може да отнеме месеци на фона на петролния шок от войната на САЩ и Израел в Иран, който вече е изстрелял инфлацията до почти двегодишен връх и с повече от един процентен пункт над целта от 2%.

Основните показатели за инфлацията, следени от Фед, вече бяха с около един процентен пункт над целта още преди войната. Малко американци вероятно ще спрат да говорят за инфлацията или да променят поведението си заради нея в следващите месеци.

Очакванията на потребителите за инфлация през следващата година са скочили с цял процентен пункт до 4,8% този месец - най-високото ниво за последните седем месеца, според последното проучване на Мичиганския университет. А проучванията на ISM показват, че компаниите отчитат най-високите си входни цени от инфлационния скок през 2022 г.

Японската централна банка

Японската централна банка (ЯЦБ) вероятно също ще остане предпазлива предвид високата несигурност, макар че тя има по-голямо пространство за повишаване на лихвите, тъй като години наред провеждаше ултралека парична политика.

Публикувани в петък данни показаха, че инфлацията в Япония се е ускорила за първи път от пет месеца насам, което показва, че ценовият натиск се засилва дори преди пълния ефект от високите цени на петрола вследствие на войната да се пренесе в икономиката.

Основният индекс на потребителските цени, изключващ пресните храни, се е повишил с 1,8% на годишна база през март. Този резултат надминава средната прогноза на икономистите от 1,7% след увеличението от 1,6% през предходния месец. По-бавното понижение на цените на бензина е основен фактор за повишението на индекса.

Показателят, който изключва както пресни храни, така и енергоносителите, се е увеличил с 2,4%, оставайки над целта на Японската централната банка (ЯЦБ) от 2%. Общата инфлация, включваща всички стоки и услуги, се е ускорила до 1,5%.

Данните бяха публикувани на фона на високите цени на петрола и продължаващата слабост на японската йена, която повишава цените на вноса. Според източници на Bloomberg, ЯЦБ е склонна да остави основната си лихва без промяна на заседанието си във вторник заради несигурността, свързана с конфликта в Близкия изток. Въпреки това инвеститорите виждат 67% вероятност за повишение на разходите по заемите през юни.

Петъчният доклад може да не отразява напълно скока на цените на енергоносителите. Цените на суровия петрол се търгуват приблизително с 50% по-високо спрямо нивата преди войната, започнала на 28 февруари. Това създава сериозни проблеми за Япония, която внася почти целия си петрол, като над 90% от него обикновено преминава през блокирания в момента Ормузки проток.

Тази седмица се очаква и заседанието на Канадската централна банка, която, в унисон с други ключови финансови институции, вероятно ще запази паричната си политика на настоящото ниво. Инвеститорите ще очакват и заседанието на паричния орган на Бразилия.

Още данни от Стария континент

За Стария континент седмицата започва с публикуването на доклада на германския институт GfK за бизнес климата в страната през май.

В сряда ще бъдат оповестени първите данни за ценовия натиск в Испания и Германия през април.

В четвъртък френските власти ще публикуват информация за брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през първото тримесечие, за потребителските разходи през март и за инфлацията през април. Германското правителство пък ще оповести докладите за безработицата през април и БВП за периода от януари до март. В същия ден ще стане ясно и какво е било нивото на безработица в еврозоната през март.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, сред акцентите са очакваните във вторник данни за основната инфлация в Япония, както и тези за ценовия натиск в Австралия, които ще бъдат публикувани в сряда.

В четвъртък ще бъдат оповестени докладите за индустриалното производство в Япония през март и за активността в производствения сектор на Китай през април. 

Сезонът на отчетите

В корпоративния календар идва ред на отчетите на технологичните гиганти, известни като „Великолепната седморка“. Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft ще публикуват финансовите си резултати за първото тримесечие в сряда, а Apple - в четвъртък.

Някои анализатори са оптимисти относно изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект (AI) в сектора, но има въпросителни кога компаниите ще започнат да виждат възвръщаемост от тези инвестиции.

Технологичният сектор се представя по-добре от останалите от началото на войната, а инвеститорите залагат на компаниите, свързани с изкуствен интелект, пренебрегвайки риска от продължителен конфликт. Това се отразява и на компаниите за съхранение на данни, които подкрепят развитието на AI инфраструктурата, като някои от тях също ще публикуват отчетите си тази седмица.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 13:30 | 27.04.26 г.
предстоящо за седмицата борси пазари
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още