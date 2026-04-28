Новата порция корпоративни отчети не успя да върне оптимизма на борсите в Европа

По-голяма част от основните европейски борсови индекси приключиха сесията със спадове, докато инвеститорите очакват отговора на Вашингтон на иранските мирни предложения. Трейдърите оценяват и решението на Обединените арабски емирства (ОАЕ) да напуснат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 отчете понижение от 0,3% до 606,99 пункта.

Британският измерител FTSE напредна с 0,11% до 10 332,79 пункта.

Германският показател DAX записа спад от 0,18% до 24 040,29 пункта.

Френският индекс CAC се понижи с 0,46 на сто до 8104,09 пункта.

Новината за напускането на ОАЕ нанесе сериозен удар на ОПЕК, която координира производството между много от най-големите производители на петрол в света, особено тези в Близкия изток. Решението следва критиките на ОАЕ към другите арабски държави за недостатъчна защита срещу иранските атаки по време на войната.

При индивидуалните акции книжата на Novartis поскъпнаха с около 0,5%, въпреки че швейцарският производител на лекарства отчете оперативна печалба за първото тримесечие, която спада с 12% на годишна база до 4,9 млрд. долара. Резултатът е под очакваният на анализаторите, които предвиждаха печалба от 5,3 млрд. долара.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 28 април.

Акциите на британския енергиен гигант BP напреднаха с 1,7% в края на сесията, след като компанията отчете двукратно увеличение на тримесечната печалба.

Цената на акциите на Barclays падна с 0,3%, след като британският кредитор понесе удар от 200 млн. паунда (270 млн. долара), свързан с лоши кредити, през първото тримесечие. Банката отчете печалба преди лихви и данъци от 2,81 млрд. паунда за първото тримесечие, което е с 3% повече спрямо записаните преди година 2,72 млрд. паунда.

Книжата на Airbus поскъпнаха с 0,3%, отразявайки актуализираната информация относно представянето на производителя на самолети през първото тримесечие.

Инвеститорите междувременно оценят новината за обсъждането на предложението на Иран за мир от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговият екип по национална сигурност, което се отнася до повторното отваряне на Ормузкия проток.

Предложението също така предвижда отлагане на преговорите за ядрените амбиции на Техеран за по-късна дата.

Не е ясно дали Тръмп, който обеща да не вдига блокадата на протока, докато сделката с Иран не бъде „100% завършена“, е разгледал предложението за прекратяване на двумесечната война.