Европейските акции се понижиха до триседмично дъно в сряда на фона на смесени корпоративни резултати и данни, които сочат, че икономиките търпят щети заради войната в Иран.

Инвеститорите са предпазливи и заради предстоящите ключови решения за глобалната парична политика, пише Investing.com.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 спадна с 0,6% до 602,96 пункта. Секторът на здравеопазването е най-губещият от бенчмарка, след като изтри 1,7% в сесията. Основен натиск оказаха акциите на GSK и AstraZeneca, които поевтиняха със, съответно 5,4% и 1,5% въпреки силните финансови отчети за първото тримесечие.

В Германия индексът DAX се понижи с 0,27% до 23 954,56 пункта, във Франция CAC 40 изтри 0,39% до 8072,13 пункта, а във Великобритания FTSE 100 – 1,16% до 10 213,11 пункта.

„Европейските компании отчитат добри резултати и някои от тях са над очакванията, но пазарът не ги възнаграждава за това (поради) основните макроикономически насрещни ветрове“, коментира Мария Вейтмане, ръководител изследвания на акции в State Street.

Европейските акции са с близо 5% под нивата си отпреди войната, като изостават от американските и световните пазари заради зависимостта на региона от вноса на енергоизточници. Това засилва инфлационния натиск и влияе на настроенията на пазарите.

Що се отнася до публикуваните данни в сряда, инфлацията в Германия се повишава през април поради покачващите се цени на енергията. Икономическите настроения в еврозоната спадат до тригодишно и половина дъно този месец на фона на войната с Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е недоволен от последното предложение на Техеран за прекратяване на конфликта, което добавя несигурност пред перспективите относно преговорите.

Фокусът сега се насочва към срещата на Европейската централна банка в четвъртък. Очаква се централните банкери да задържат лихвите и да заемат изчаквателна позиция.

„САЩ продължават да показват забележителна устойчивост.... Европа, от друга страна, показва по-слаба динамика на растеж“, коментира Даниела Хаторн, старши пазарен анализатор в Capital.com.

Акциите на UBS поскъпнаха с над 3% в сесията, след като швейцарската банка отчете по-добра от очакваното нетна печалба за първото тримесечие. Същевременно акциите на Deutsche Bank поевтиняха с 1,8% след публикуването на финансовия си отчет.

Банковият индекс в състава на Stoxx 600 се понижава с 0,3% в сряда.

Adidas увеличи с над 8% пазарната си оценка заради отчетената по-добра от очакваното оперативна печалба за първото тримесечие.

Акциите на Pernod Ricard поевтиняха с над 3%, след като френският производител на спиртни напитки приключи преговорите за сливане със собственика на Jack Daniel's, Brown-Forman.

Финландският производител на асансьори Kone изтри също над 3% от пазарната си оценка, след като се съгласи да купи германския си конкурент TK Elevator в сделка за 29,4 млн. евро. Акциите на Thyssenkrupp, която притежава 16,2% дял в TK Elevator, поскъпнаха с над 16%.