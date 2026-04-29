Dow Jones затвори с над 280 пункта спад след публикуването на решението на Фед за лихвите

Индексът Dow Jones Industrial Average затвори със спад от 280,12 пункта, или 0,57%, до 48 861,81 пункта заради продължаващата блокада на иранските пристанища от САЩ, ръста на цената на петрола сорт „Брент“ до близо 119 долара за барел и решението на Федералния резерв да запази нивото на основната си лихва.

Понижението е петото поредно за бенчмарка, отбелязва CNBC.

По-широкият индекс S&P 500 спадна с 0,04% до 7135,95 пункта, а технологичният индекс Nasdaq се повиши с 0,04% до 24 673,24 пункта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви пред изданието Axios, че отхвърля неотдавнашно предложение от Иран за повторно отваряне на пролива, според което преговорите по ядрената програма се отлагат за по-късно.

Фючърсите на щатския петрол West Texas Intermediate се покачиха с над 7% до 107,16 долара за барел.

Повишените цени на петрола „ще ускорят общата инфлация“ в близко бъдеще, заяви председателят на Федералния резерв Джером Пауъл по време на пресконференция след края на априлското заседание на Федералната комисия по отворените пазари за лихвите.

Членовете на комисията гласуваха с 8 на 4 гласа за запазване на лихвените проценти в диапазона от 3,5% до 3,75%.

Срещата вероятно ще бъде последната за Пауъл начело на Фед, преди мандатът му като председател да изтече през май. Той декларира обаче, че планира да остане управител на Федералния резерв за неопределен период и след края на мандата му, докато не приключи разследването за ремонта на сградата на институцията.

Номинираният за него наследник – Кевин Уорш, беше утвърден от банковата комисия на Сената.

„С цени на петрола близо до 120 долара за барел и инфлация, която е над целевата от пет години, Федералният резерв не може да отхвърли рисковете и не може да игнорира ранните признаци на омекване на икономиката и пазара на труда, тъй като домакинствата и предприятията се борят с нарастващия натиск върху достъпността. Това прави пътя за намаляване на лихвените проценти изключително сложен“, коментира Сийма Шах, главен глобален стратег в Principal Asset Management, пред Ройтерс.

Що се отнася до търгуваните акции, тези на Visa поскъпнаха с над 8%, след като компанията повиши прогнозата си за растежа на нетните приходи за цялата година поради устойчивите потребителски разходи.

Акциите на NXP Semiconductors поскъпнаха с 25,5%, след като нидерландският производител на чипове постигна тримесечни резултати над очакванията.

Акциите на Seagate Technology добавиха над 11%, докато на Robinhood Markets и GE HealthCare поевтиняха с по над 13% заради разочароващи тримесечни отчети.

Американските държавни облигации поевтиняха, а доходността по двугодишните облигации нарасна с 11 базисни пункта до 3,95%, най-големият скок от януари 2022 г.

Доходността по 30-годишните дългови книжа на САЩ се приближи до 5%.