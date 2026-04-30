Силните тримесечни отчети вдъхнаха оптимизъм сред трейдърите на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с ръстове, докато инвеститорите анализират поредната вълна корпоративни отчети, а цените на петрола леко се понижават, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,5%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,6%.

Акциите на Caterpillar поскъпват с 6% след оповестяването на по-добри от очакваното резултати за първото тримесечие, давайки тласък на Dow. Друг компонент на индекса - Amazon - също допринася за ръста, като цената на книжата на компанията нараства с над 4% след публикуването на силен отчет.

Въпреки това ръстовете на S&P 500 и Nasdaq са ограничени, тъй като акциите на Meta Platforms и Microsoft поевтиняват със съответно 7% и 1%. Книжата на Meta са под натиск заради прогнозите за капиталови разходи и по-слабото от очакваното увеличение на потребителите. Инвеститорите се отдръпват от Microsoft, след като компанията съобщи, че разходите ѝ ще достигнат 190 млрд. долара поради високите цени на паметта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 3,3% до 114,14 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,86% до 104,89 долара за барел.

В сряда петролните цени се повишиха заради засилено напрежение между САЩ и Иран. The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на пожелали анонимност източници, че американският президент Доналд Тръмп е наредил подготовка за продължителна блокада на иранските пристанища.

Четвъртък е последният търговски ден за април - месец, белязан от силен ръст на цените на акциите на технологичните компании. S&P 500 е напът да отбележи повишение от 9,3%, а Nasdaq – от 14,3%, като и двата бенчмарка вероятно ще регистрират най-добрия си месец от 2020 г. Dow вероятно ще завърши април с ръст от 5,4% - най-силното месечно представяне от ноември 2024 г.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,388%, а тази по 30-годишните - до 4,977%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,48% до 98,482 пункта.

Златото поскъпва с 1,74 на сто и се търгува на цена от 4641,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.