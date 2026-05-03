Акция на седмицата: "Корадо-България" АД

„Корадо-България“ АД, гр. Стражица, отчете 74% ръст на приходите от продажби на годишна база до 7 млн. евро за първото тримесечие на 2026 г., според финансовия отчет на компанията за първото тримесечие.

Печалбата се увеличава 4,24 пъти до 882 хил. евро за януари 2026 г. спрямо 208 хил. евро за същия период на 2025 г.

„Корадо-България“ е част от чешката "КОРАДО Груп" и един от водещите европейски производители на стоманени радиатори.

Продадените радиатори за тримесечието са 124 096 броя. Основен двигател на растежа е повишеното търсене от страна на компанията майка, като продажбите в рамките на групата се увеличават с 68%.

Директните продажби остават относително стабилни, а продажбите на вътрешния пазар в България нарастват с 15%.

Същевременно компанията продължава да работи в трудна среда. В краткосрочен план разходите се увеличават значително, обусловени от геополитическите развития и тяхното въздействие върху суровините и веригите на доставки.

Въпреки тези негативни фактори резултатите са в съответствие с очакванията на ръководството и ръководството на „Корадо-България“ остава предпазливо оптимистично настроено относно представянето си за останалата част от 2026 г.

Акциите на „Корадо-България“ поскъпват с 12,58% в последните 12 месеца до 2,36 евро за брой и 31 млн. евро пазарна капитализация. В последните 12 месеца е разпределен и брутен дивидент от 0,05 лева на акция (0,025 евро).

