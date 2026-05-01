Буксуващата ситуация с Иран тласка нагоре цената на петрола*

Цената на петрола продължава движението си нагоре, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че няма да премахва морската блокада на иранските пристанища. Това разпалва притесненията, че ключовият Ормузки проток вероятно няма да бъде отворен скоро, съобщава Bloomberg.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпват с 1,4% до 111,9 долара за барел, докато тези върху американския сорт West Texas Intermediate прибавят процент до 106,1 долара за барел.

В писмена позиция новият ирански лидер Моджтаба Хаменей изрази съмнение за постигане на сделка със САЩ, като се закани да не се отказва от ядрената програма на страната и сигнализира, че Техеран ще запази контрола си върху протока.

Петролът поскъпна с повече от една четвърт през последните две седмици, докато застоят в преговорите удължава почти пълното затваряне на ключовия воден път, който преди войната пренасяше около една пета от световните доставки на суров петрол. Несигурността относно бъдещите доставки доведе до резки колебания в цените.

„Всеки ден продължава да бъде приключение, но и шанс да се печелят пари... бързо“, посочва Карл Лари, анализатор в Enverus.

Търгуваните обеми бяха под обичайните по време на азиатската търговия. Пазарите са затворени в много страни – включително Китай, Сингапур, Германия, Франция и Бразилия – за Деня на труда.

Междувременно от ConocoPhillips предупреждават за предстоящ „критичен недостиг“ на петрол за някои държави на фона на началото на вече третия месец от войната с Иран. Спадът в доставките вероятно ще се влоши значително още през юни, каза главният финансов директор Анди Обрайън пред анализатори по време на конферентен разговор в четвъртък.

„Пазарите първоначално имаха известен гратисен период, когато танкерите, които напуснаха Персийския залив в края на февруари, все още бяха на вода; сега всички те са достигнали местоназначението си“, каза Обрайън. „Ще започнем да виждаме някои зависими от вноса страни потенциално да се сблъскват с критичен недостиг, когато навлезем в период от юни до юли“, поясни той.

*Цената е актуална към 9:40 ч.