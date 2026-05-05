Силни финансови отчети и поевтиняването на петрола насърчават Wall Street*

Водещите индекси на Wall Street започват новата сесия с ръстове, подкрепени от силни резултати във финансовите отчети, пише CNBC. Инвеститорите приветстват и намаляването на цената на петрола, макар че примирието между САЩ и Иран остава прекалено крехко.

Водещият индекс на американската фондова търговия Dow Jones се повишава с 0,6% до 49 235 пункта в началото на сесията. Широкият измерител S&P 500 се повиши с 0,74% до 7254 пункта, докато технологичният Nasdaq се движи на рекордна територия, отчитайки ръст от 0,9% до 25 290 пункта.

В понеделник имаше нова размяна на удари - Иран атакува Обединените арабски емирства (ОАЕ), както и съобщи за удари по американски кораби, но министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че определено примирието продължава. Допълнително спокойствие даде и съобщението на Maersk, че неин търговски кораб е преминал през блокадата на Ормузкия проток с американски конвой.

Тези изявления успокоиха търговията на петролните пазари и американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с над 4% до почти 102 долара за барел. Европейският "Брент" достига 111 долара за барел, което е понижение от 3 на сто.

В същото време компании като Anheuser-Busch Inbev успяха да изненадат пазара с по-добри от очакваното печалби през първото тримесечие. Акциите на пивоварната компания поскъпват с почти 10% до почти 81 долара за брой.На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1702 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3562 долара за брой.

Цената на златото се повишава с 1% до 4592 долара за тройунция.

* Данните са актуални към 17:15 часа