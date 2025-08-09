Защо застрахователите се страхуват, че светът скоро може да стане незастраховаем

Водещи световни застрахователи се опасяват, че климатичната криза скоро може да надхвърли решенията на индустрията, което ефективно създава заплаха да направи цели региони по света незастраховаеми, пише CNBC.

Гюнтер Талингер, член на борда на Allianz, една от най-големите застрахователни компании в света, наскоро описа как светът бързо се приближава до температурни нива, при които застрахователите вече няма да могат да предлагат покритие за финансови услуги като ипотеки и инвестиции.

В публикация в LinkedIn от края на март Талингер изтъкна необходимостта от бърза декарбонизация, посочвайки, че цели класове активи „деградират в реално време“ в резултат на екстремните климатични явления. Може би най-поразителното е предупреждението му, че влошаващата се климатична криза изглежда е напът да унищожи капитализма.

Застраховането, което се счита за невидимото смазващо средство на световната икономика, има уникална роля в справянето с рисковете, свързани с климата. Като професионални мениджъри на риска, застрахователите рутинно позволяват на инвеститорите да поемат пресметнати рискове, защитавайки физическите лица и бизнеса от финансови загуби.

Талингер, който отговаря за управлението на инвестициите и устойчивостта в Allianz, заяви пред CNBC, че приблизително две трети от икономическите загуби от природни бедствия в момента не са застраховани, което е „сериозен обществен проблем“.

Т.нар. „разлика в закрилата“ (разликата между икономически изгодната застрахователна сума и действително закупената сума на покритието – бел.ред.) означава, че финансовата тежест на тези бедствия често пада върху физическите лица, бизнеса и правителствата, а не върху застрахователните компании.

„Ако този обем продължи да нараства, просто ще се стигне до ситуация, която обществото вече няма да може да понесе, тъй като рискът, който не е покрит, е прекалено голям“, казва Талингер.

„Логиката не е наша или моя. Не, абсолютно не. Има много хора, които всъщност говорят за това, че не можете да застраховате определени активи. Много е трудно да се справяте с тези активи като инвеститор“, добавя той.

Тревожно мрачно

Предупреждението бива отправено в момент, в който според ООН светът е напът да отчете повишение на температурата с 2,6-3,1 градуса по Целзий през този век, което би предизвикало „катастрофални“ последствия за планетата.

Учените многократно са предупреждавали, че средните ръстове на глобалната температура трябва да се поддържат под 1,5 градуса Целзий, за да се избегне най-лошото от климатичната криза.

Този праг се признава за ключова дългосрочна цел, тъй като отвъд него се увеличава вероятността за настъпване на т.нар. преломни точки. Преломните точки могат да доведат до драматични промени или потенциално необратими промени в някои от най-големите системи на Земята.

„Наистина можем да говорим за адаптация. Как да изградим нашата инфраструктура, нашите къщи, нашите улици, нашите тръбопроводи, нашите електропреносни мрежи по такъв начин, че да могат да издържат на определени форми на метеорологични явления. Това е нещо, което можем да направим с много, много лесен икономически аргумент зад него“, каза Талингер.

Allianz оценява, че разходите за икономически загуби от природни бедствия обикновено са около 10 пъти по-високи от разходите за адаптация, отбелязвайки, че това предоставя ясен икономически стимул за политиците да инвестират в превантивни мерки.

„Ако обаче продължим с политиките, които имаме, очевидно вървим към 2,7 или 3 градуса, при които адаптацията просто вече не е възможна. Това е просто факт. Не можем да защитим Амстердам от повишаване на морското равнище с три метра. Това просто не е възможно“, каза Талингер.