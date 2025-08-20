Ускоряващата се инфлация не променя курса на Английската централна банка

Инфлацията във Великобритания значително се е ускорила през юли, но както винаги, дяволът се крие в детайлите.

Инфлацията в сектора на услугите, която обикновено е най-важна за Английската централна банка (АЦБ), е скочила от 4,7% на 5%. Това е достатъчно, за да доведе до леко ускорение и на основната инфлация. Но този ефект се дължи предимно на по-голямото от обичайното повишение на цените на самолетните билети, които са особено волатилни през юли, пишат анализаторите на think.ing.com. Интересно е, че цените на хотелските нощувки - които мнозина очакваха да се изстрелят на фона на концертите на Oasis - почти не са нараснали през месеца.

Това са неща, които АЦБ може спокойно да пренебрегне. Предпочитаният от банката показател за инфлацията в сектора на услугите е практически непроменен в годишен план.

Все пак това не означава, че централната банка ще се отпусне напълно. В момента представителите ѝ следят с необичайно голямо внимание инфлацията при хранителните продукти. Тя се ускори до 4,9% от 2% в края на миналата година, като банката очаква тя да надхвърли 5% до края на годината.

Това е интересно по две причини. Първо, защото има слаба корелация между цените в супермаркетите и ресторантите. Инфлацията в сектора на храненето наистина е малко по-бърза, вероятно поради увеличението на данъка върху заплатите и националната минимална заплата през април.

Второ, цените на хранителните продукти се считат за важен фактор за инфлационните очаквания на домакинствата. И някои представители на АЦБ се притесняват, че при обща инфлация от близо 4% съществува риск тези очаквания да станат по-малко стабилни.

Тези опасения обаче са преувеличени, не на последно място защото забавянето на пазара на труда би трябвало да окаже допълнителен натиск за понижение на растежа на заплатите през втората половина на 2025 г. А що се отнася до услугите, инфлацията вероятно ще бъде малко по-благоприятна, отколкото сочат прогнозите на централната банка. Отчасти това се дължи на факта, че инфлацията при наемите би трябвало да се забави значително с напредването на годината - видяхме повече признаци за това в данните от юли.

Предпочитаният от АЦБ показател за инфлацията при услугите е останал без промяна през юли. Изображение: ING

Ето защо намаляването на лихвите през ноември все още е по-вероятно, макар че в момента това не е гарантирано предвид очевидното разделение в паричния орган. Много зависи и от пазара на труда, където заетостта е спаднала в осем от последните девет месеца, но данните от проучванията изглеждат по-малко тревожни, отколкото по-рано през годината.

Засега се очаква понижение на лихвите през ноември, последвано от още две промени през следващата година.