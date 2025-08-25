Кредитирането в България поддържа темп на растеж от над 14% и през юли

През юли кредитирането в България расте с 14,3% на годишна база, с колкото се увеличаваше и през юни и месец май, отчете Българската народна банка (БНБ).

Общият обем на отпуснатите от банките заеми за бизнеса и домакинствата към 31 юли достига 111,443 млрд. лв. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чийто обем за последните 12 месеца е 103,9 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 103,9 млн. лв. (в т. ч. 0,7 млн. лв. през юли 2025 г.), като за последните 12 месеца няма обратно изкупени кредити.

Заемите за бизнеса нарастват с 8,6% на годишна база през юли (8,8% годишно повишение през юни) и в края на миналия месец достигат 50,444 млрд. лв.

Кредитите за домакинства и фирми, които ги обслужват, са за 52 млрд. лв. и за една година се увеличават с 20,9% (20,8% годишно повишение през юни).

Към 31 юли жилищните заеми са 29,599 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27,4% (26,8% годишно увеличение през юни).

Потребителските кредити възлизат на 20,484 млрд. лв. и се увеличават с 13,6% спрямо юли 2024 г. (14% годишно повишение през юни).

На годишна база другите кредити нарастват с 21,4% (26% годишно повишение през юни), като достигат 524,6 млн. лева.

Заемите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 13,2% на годишна база през юли при 17,9% годишно повишение през юни, като в края на миналия месец са 544,2 млн. лева.

По данни на централната банка кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 8,999 млрд. лв. (4,1% от БВП) в края на юли 2025 г. В сравнение с юли 2024 г. те се увеличават с 12% (11,7% годишно повишение през юни 2025 г.).

Източник: БНБ

През юли широките пари – паричният агрегат М3, който включва банкнотите и монетите в обращение, се увеличават на годишна база със 7,7% (7,8% годишно нарастване през юни) и към края на юли те са 172,938 млрд. лв.

Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през юли с 6,7% на годишна база (6,9% годишен ръст през юни).

Източник: БНБ

В БНБ отчитат, че в края на юли спестяванията на фирмите и домакинствата са 146,233 млрд. лв., като годишното им увеличение е 10,8%, при 10% годишен ръст през юни.

Депозитите на бизнеса са 48,046 млрд. лв. в края на юли. В сравнение със същия месец на миналата година те се увеличават със 7,8% (6,1% годишно повишение през юни).

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 14,1% на годишна база през юли при 30,5% годишно увеличение през юни, като в края на миналия месец те достигат 3,799 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата са 94,388 млрд. лв. и се увеличават за година с 12,2% при 11,2% годишен ръст през юни.

Източник: БНБ

Нетните вътрешни активи са 119,555 млрд. лв. в края на миналия месец и се увеличават на годишна база с 8,9% при 13,3% годишно повишение през юни. Основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 116,905 млрд. лв. и нараства спрямо юли 2024 г. със 7,5% (12,2% годишно увеличение през юни).

През юли вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 14,1%, като достигат 114,467 млрд. лв., при 14,2% годишно повишение през юни.

Нетните чуждестранни активи са 93,680 млрд. лв. в края на юли, при 88,990 млрд. лв. в края на юни, като нарастват за година с 11,1% (6,1% годишно повишение през юни).

През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 12,1% (10,1% годишен ръст през юни), като достигат 114,273 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 20,593 млрд. лв. и на годишна база отбелязват ръст с 16,7% (28% годишно повишение през юни).