Европейският банков регулатор чака паневропейски банки, конкуриращи американските

Председателят на Европейският банков орган (EBA) Жозе Мануел Кампа е ядосан от регулациите, които спират трансгранични обединения в банковия сектор на Европа. Според него това спъва идеята за единен финансов пазар, пише Politico.

Председателят на банковия регулатор е категоричен, че в последните сделки в банковия сектор се вижда само "местната логика", но не и идеята за паневропейско обединение. За него създаването на големи европейски банки е съществено за създаването на единна финансова система, която е достатъчно отворена и конкурентна на банките в САЩ.

Кампа пояснява в интервю за Politico, че се създават политически пречки пред разширяване на връзките между банките в общността. Той сочи за пример проверката на германските власти на сделката между UniCredit и германската Commerzbank и отбелязва, че правителствата могат да блокират банкови обединения, които смята за застрашаващи националните интереси, както и ако се опасяват от значително влияние на чужда банка на вътрешния пазар.

Европа обаче се нуждае от по-голeми, ефективно работещи банки, които да помогнат за възстановяването на конкурентоспособността на Европа и да бъде в основата на единния финансов пазар на ЕС.

"Това е основното - да създадем единен пазар в ЕС. После ще получим и предимствата от него", коментира още Кампа в интервюто си за Politico.

Европейският банков сектор настоява за опростяване на правилата и по-хлабави капиталови изисквания, особено след като стана ясно, че САЩ и Великобритания облекчават правилата в банковия сектор. Кампа обаче е категоричен, че не харесва "дерегулацията", а сегашните правила работят добре с устойчив и печеливш банков сектор, който има и голяма възвръщаемост.

Но също така призна, че има нужда от "изясняване" как се определят капиталовите буфери за банките, защото в ЕС има много органи, които вземат решения. Това прави системата сложна и неясна, допълва още Кампа.