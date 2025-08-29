Уолър от Фед предвижда понижение на лихвите с четвърт процентен пункт през септември

Членът на Управителния съвет на Федералния резерв на САЩ Кристофър Уолър отново призова за понижаване на лихвените проценти, като заяви, че ще подкрепи намаление с четвърт процентен пункт през септември и очаква допълнителни съкращения през следващите три до шест месеца.

„С основна инфлация близо до 2%, стабилни дългосрочни инфлационни очаквания и увеличени шансове за нежелано отслабване на пазара на труда, правилното управление на риска сочи към намаляване на основния лихвен процент сега“, каза той, цитиран от Bloomberg.

Следващото заседание на паричния орган е насрочено за 16-17 септември.

Уолър, когото администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда като кандидат за заместник на Джером Пауъл на поста председател на Фед през следващата година, заяви, че понастоящем не вижда необходимост от прекомерно понижение на лихвения процент. Но това може да се промени, ако месечният доклад за заетостта, който се очаква следващата седмица, „посочи значително отслабване на икономиката и инфлацията остане добре овладяна“, каза той.

„Към днешна дата очаквам допълнителни намаления през следващите три до шест месеца, а темпът на намаляване на лихвите ще се определя от постъпващите данни“, посочи централният банкер.

Това са първите коментари на високопоставен представител на Федералния резерв, след като тази седмица президентът Доналд Тръмп предприе действия за уволнението на Лиса Кук - друг член на Управителния съвет на централната банка. Този ход доведе кампанията на Тръмп за натиск за понижаване на лихвите до безпрецедентно ниво, като същевременно даде начало на историческа правна битка, която може да има дълготрайни последици за независимостта на централната банка и за американската икономика.

Кристофър Уолър отказа да коментира тази тема.

„По този въпрос наистина нямам какво да коментирам. Нещата сега са в ръцете на адвокатите в съда – не на беден, обикновен централен банкер като мен“, каза той.

В речта си Уолър се фокусира предимно върху пазара на труда, където според него „рисковете продължават да нарастват“. На последната среща на централната банка през юли той се противопостави на решението лихвите да се запазят непроменени, като се застъпи за понижение с цел подкрепа на заетостта.

Фед поддържа лихвите стабилни от началото на 2025 г., главно поради опасения, че митата на Тръмп върху вноса от водещи търговски партньори могат да подхранват инфлационния натиск. Тази позиция предизвика гнева на държавния глава, който многократно настоява за по-ниски лихви, като същевременно обижда Пауъл и колегите му и подлага Фед на строги проверки по няколко фронта.

Но слабите данни за заетостта, публикувани след юлското заседание, предизвикаха по-голяма загриженост, а Пауъл заяви миналата седмица, че намаляването на лихвите би било оправдано, позовавайки се на „променящия се баланс на рисковете“.

Кристофър Уолър повтори аргумента си, че Федералният резерв трябва да „пренебрегне“ ефекта от митата върху инфлацията, който според него ще се окаже временен.