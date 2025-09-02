Липсата на единен банков съюз на ЕС блокира капитал за 225 млрд. евро

Провалът на Европейския съюз да премахне бариерите между националните банкови пазари е блокирал капитал на стойност 225 млрд. евро в големите кредитори, значителна част от който биха могли да използват за подкрепа на бизнеса си, твърди лоби от сектора.

Банките, които имат активи за над 500 млрд. евро, „имат трайно по-високи“ капиталови коефициенти в своите трансгранични дъщерни дружества, отколкото на консолидирана база, се посочва в доклад на Асоциацията за финансовите пазари в Европа, публикуван във вторник и цитиран от Bloomberg.

Европейският банков пазар се раздели по национални граници след финансовата криза от 2008 г., тъй като местните регулатори се опитаха да защитят вложителите в своите страни, в случай че банките с централа в чужбина изпаднат в затруднения. По-късно политиците предприеха някои стъпки за създаване на т.нар. банков съюз, но големите кредитори твърдят, че все още съществуващите пречки са тежест, особено за трансграничните сливания.

„Устойчивият дефицит на доверие между националните надзорни органи“ пречи на промяната на правилата на ЕС, за да се позволят т.нар. дерогации за преместване на капитал, заяви AFME. Властите трябва да признаят напредъка, постигнат през последното десетилетие в третирането на фалиралите банки и подкрепата на балансите на кредиторите, заяви лобито.

Европа подлага банките си на по-високи изисквания за покриващи загуби капитал и облигации, отколкото конкурентите в САЩ и Великобритания, заяви AFME, добавяйки, че свързаните с това допълнителни разходи за финансиране са конкурентно неблагоприятни.

Някои европейски банки наскоро проявиха повишен интерес към придобиването на конкуренти или отделни предприятия. Въпреки това AFME заяви, че свързаните с това разрешения са „тромави“.

Оценката на AFME за блокирания капитал се добавя към предишни изчисления на Европейската централна банка, които показват, че местните регулации са попречили на ликвидни активи за около 250 млрд. евро да се движат свободно в рамките на банковия съюз.