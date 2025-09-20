Лагард: ЕЦБ овладя цените, но несигурността остава

Европейската централна банка (ЕЦБ) е постигнала целта си да овладее цените, но въпреки търговското споразумение със САЩ несигурността пред перспективите остава. Това коментира управителят на институцията Кристин Лагард в интервю за датската телевизия DRTV, цитирано от германски икономически медии.

"Лихвените проценти трябва да бъдат насочени към нивото на инфлацията, което целим и което вече сме постигнали", казва Лагард.

По думите ѝ, ситуацията е станала по-предвидима, след като Европейският съюз (ЕС) и САЩ се споразумяха за митата. "Равнището на несигурност намаля с около 50 на сто и това е значително подобрение в сравнение с положението, в което бяхме", посочи тя.

Лагард подчертава обаче, че "все още имаме несигурност наоколо и всички трябва да се справят с нея".

Миналата седмица ЕЦБ запази лихвените нива на второ поредно заседание след осем намаления с по 0,25 пункта в рамките на година. Централните банкери очакват инфлацията да се стабилизира през 2026 г. около целта от 2% след временно забавяне, а икономиката да набере скорост в следващите тримесечия.

(БТА)