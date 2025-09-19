Сентену: ЕЦБ не може да толерира инфлация под 2% прекалено дълго

Европейската централна банка (ЕЦБ) може да толерира инфлация под 2% за известно време, но ще трябва да предприеме действия, ако ценовият натиск продължи да не достига целта ѝ. Това заяви гуверньорът на Португалската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Марио Сентену, цитиран от Bloomberg.

Инфлацията през 2028 г., която ще бъде добавена към прогнозите на ЕЦБ за декември, почти сигурно ще бъде под 2%, посочи той в интервю в Копенхаген, където за последен път участва в среща на европейските финансови министри.

Макар че това само по себе си не означава непременно поредно понижение на лихвените проценти, Сентену заяви, че рисковете за ценовите перспективи са в посока надолу и следващата стъпка на ЕЦБ все пак по-вероятно ще бъде понижение.

Новите прогнози на ЕЦБ за инфлацията и растежа. Изображение: Bloomberg

„Можем да пренебрегнем инфлацията под целта за няколко тримесечия, но в даден момент ще трябва да предприемем нещо, също и за да избегнем отклоняване на инфлационните очаквания, ако ценовият натиск остане под целта прекалено дълго“, посочи той. „Постигането на устойчива инфлация под целта не е наша цел и не би съответствало на ангажимента ни.“

Миналата седмица ЕЦБ запази депозитната си лихва на ниво 2%, като за втори пореден път представителите ѝ се отказаха да добавят още едно към осемте намаления с четвърт процентен пункт в този цикъл на облекчаване на паричната политика. Председателят Кристин Лагард заяви, че финансовата институция е в „добра позиция“ да осигури стабилни цени, въпреки че актуализираните икономически прогнози показват, че инфлацията ще бъде малко под целта през 2027 г.

Марио Сентену е към края на мандата си като гуверньор на Португалската централна банка. Той е един от най-умерените членове на Управителния съвет на ЕЦБ и неговото мнение за рисковете от инфлация не се споделя от всички негови колеги.

Заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос заяви в четвъртък, че рискът от подминаване на целевата инфлация не е голям, а всъщност е двустранен и балансиран. Председателят на Германската централна банка Йоахим Нагел също изрази увереност, че инфлацията е под контрол, като заяви, че перспективите в средносрочен и дългосрочен план са „много стабилни“.

„Продължавам да вярвам, че рисковете от инфлация са низходящи, защото опасностите за икономическата активност са низходящи“, посочи португалският гуверньор. „Ние се намираме в удобна позиция сред куп рискове. Но не трябва да ставаме прекалено самонадеяни“, добави финансистът.

Той също така подчерта, че въпреки споразумението на ЕС, постигнато през юли, търговският конфликт със САЩ не е приключил и „вероятно никога няма да бъде напълно разрешен, като се има предвид използването на митата като оръжие в САЩ“.

Според него неотдавнашното поскъпване на еврото може да бъде още един аргумент за по-нататъшно понижаване на разходите по заемите. „Ако еврото продължи да укрепва, това ще допринесе за рисковете от забавяне на инфлацията и брутния вътрешен продукт (БВП)“, заяви Сентену. „Бързото поскъпване на еврото спрямп настоящата му стойност може да доведе до затруднения в краткосрочен план. При тези обстоятелства паричната политика трябва да бъде променена. Ето защо е важно да останем гъвкави.“

Марио Сентену ще бъде заменен начело на Португалската централна банка от Алваро Сантос Перейра, който е бил главен икономист на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Също в петък гуверньорът на Естонската централна банка Мадис Мюлер заяви, че понастоящем няма причина ЕЦБ да понижава разходите по заемите още повече.

Според него икономиката на еврозоната ще се възползва от повишаването на вътрешното търсене, което ще стимулира растежа, тъй като износителите се сблъскват с усложнените търговски отношения със САЩ. Междувременно инфлацията е повече или по-малко в рамките на целта.

„Засега, при лихвени проценти, които леко подкрепят растежа, и инфлация, която е на желаното ниво, не мисля, че трябва да правим нещо повече“, каза Мюлер в Копенхаген.