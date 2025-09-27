Баркин от Фед: Рисковете за заетостта и инфлацията са ограничени

Макар безработицата и инфлацията да се отклоняват от целите на централната банка на САЩ, има ограничен риск от по-нататъшно влошаване и в двете области. Това заяви председателят на Федералния резерв в Ричмънд Том Баркин в интервю за Bloomberg.

„И двете се движат в грешната посока, но от друга страна, негативните последствия са ограничени“, посочи той.

Миналата седмица представителите на Фед намалиха основния лихвен процент с четвърт процентен пункт, за да отговорят на нарастващите опасения за забавяне на пазара на труда. Преди това те го поддържаха без промяна, за да оценят риска от инфлация, породена от митата на президента Доналд Тръмп.

Прогнозите, публикувани след срещата, и последващите публични коментари показаха различия между тези, които биха искали да продължат с намаляването на лихвите на предстоящите срещи, за да предотвратят рисковете за заетостта, и онези, които остават по-загрижени за потенциалната инфлация.

Том Баркин, който тази година няма право на глас във Федералната комисия по операциите на открития пазар, определяща лихвените проценти, заяви, че несигурността, която преобладаваше в икономическите перспективи в началото на годината, започва да отшумява за американските компании.

„Имам впечатлението, че потребителите и бизнеса са оставили новините зад гърба си и просто си вършат работата“, посочи той.

Централният банкер говори преди публикуването на новите данни от петък, които показват, че личните разходи в САЩ са се увеличили през август по-рязко от прогнозираното, а основната инфлация е останала стабилна.

Той също така изнесе реч в Института за международна икономика „Питърсън“, където заяви, че намаляването на лихвения процент от миналата седмица приближава политиката на Федералния резерв до ниво, което нито стимулира, нито ограничава американската икономика.

„Това би трябвало да подпомогне пазара на труда, като същевременно поддържа натиска върху инфлацията, с цел да се запази икономиката на пътя към по-стабилен хоризонт“, заяви Баркин.

На този фон членът на Управителния съвет на Фед Мишел Боуман повтори мнението си, че е време централната действа „решително и проактивно, за да се справи с намаляващата динамика на пазара на труда и появата на признаци на нестабилност“.

Все пак тя даде знак, че засега не е съгласна с намаляване на разходите по заемите с повече от четвърт процентен пункт на което и да е заседание.

„Виждам рискове за пазара на труда, но бих предпочела да подходим предпазливо и да дадем сигнал, че наблюдаваме ситуацията внимателно“, посочи още финансистът.