Печалбата на банките у нас е нараснала с над 4% към края на август

Печалбата на банковата система в България достига 2,5 млрд. лв. към 31 август и е със 107 млн. лв. (4,4%) повече от реализираната за първите осем месеца на миналата година, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).

В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за осемте месеца на тази година възлизат на 418 млн. лв., с 38 млн. лв. (10%) повече от начислените към 31 август миналата година.

През миналия месец активите на банковата система нарастват с 2,4 млрд. лв. (1,2%) до 203,3 млрд. лв. През периода се увеличават кредитите и авансите (с 1,6 млрд. лв., 1,3%) и дълговите ценни книжа (с 881 млн. лв., 2,5%), като дяловете им в структурата на балансовите активи в края на месеца са съответно 63,7% и 17,7% (63,7% и 17,5% в края на юли).

В БНБ отчитат, че позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане през осемте месеца намалява с 97 млн. лв. (0,3%) и заема 14,7% в общите активи в края на август, при 14,9% в края на юли.

Отношението на ликвидно покритие в края на август е 249,9% (243,7% в края на юли). Ликвидният буфер е 54,2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 21,7 млрд. лв. (съответно 53,6 млрд. лв. и 22 млрд. лв. към 31 юли).

Общите брутни кредити и аванси в края на август достигат 133 млрд. лв. и спрямо края на юли нарастват с 1,6 млрд. (1,3%).

В централната банка отчитат, че вземанията от кредитни институции отбелязват растеж с 571 млн. лв. (4,8%) до 12,5 млрд. лв.

По данни на БНБ брутният кредитен портфейл се увеличава на месечна база с 1 млрд. лв. (0,8%) до 120,1 млрд. лв. Нарастват кредитите за домакинства – с 894 млн. лв., 1,7% (в това число с 622 млн. лв. – обезпечените с жилищен имот), за други финансови предприятия – със 147 млн. лв. (1,6%), и за сектор „Държавно управление“ – със 7 млн. лв. (0,6%).

Заемите за фирмите намаляват с 37 млн. лв. (0,1%).

В края на август спестяванията в банковата система достигат общо 171,8 млрд. лв., като нарастват на месечна база с 2,1 млрд. лв. (1,2%). Увеличение е отчетено при депозитите на домакинства (с 1 млрд. лв., 1,1%), на бизнеса (с 1,2 млрд. лв., 2,4%) и на други финансови предприятия (със 192 млн. лв., 4,8%).

Намаляват депозитите на кредитни институции (със 183 млн. лв., 1,3%) и на сектор „Държавно управление“ (със 177 млн. лв., 4,2%).

Балансовият собствен капитал на банковата система към 31 август е 24,9 млрд. лв., с 272 млн. лв. (1,1%) повече спрямо отчетения към 31 юли. Влияние за увеличението му оказва главно повишението на текущата печалба.