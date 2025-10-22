UniCredit изненада с по-голяма от очакваното печалба за тримесечието

Италианският банков гигант UniCredit отчете печалба за третото тримесечие, която успя да надмине очакванията на анализаторите и да окаже подкрепа на главния изпълнителен директор Андреа Орчел след неуспешния опит за придобиване на Banco BPM.

Нетната печалба е нараснала с 4,8% спрямо година по-рано до 2,63 млрд. евро благодарение на по-големите дивиденти от стратегически инвестиции, както и на по-ниските от очакваното разходи и провизии за лоши заеми, става ясно от съобщение на кредитора, цитирано от Bloomberg. Анализаторите очакваха спад на печалбата до 2,39 млрд. евро.

Орчел се оказа принуден да се фокусира върху начини за разширяването на съществуващия бизнес на UniCredit поне засега, след като усилията за придобиването на Banco BPM в Италия и Commerzbank в Германия срещнаха опозиция от държавните власти. Мениджърът разчита на завишени приходи от такси за стимулирането на приходите на банката, докато натискът върху кредитния марж расте заради намаленията на лихвените проценти.

UniCredit потвърди насоките си за печалба за пълната година от около 10,5 млрд. евро, както и план да върне поне 9,5 млрд. евро на акционерите. Бордът на банката във вторник одобри междинен дивидент от 2,2 млрд. евро за изплащане на 26 ноември. Oбратно изкупуване, останало от 2024 г., на стойност 1,8 млрд. евро ще започне от края на октомври.

Приходите на банката са се увеличили с 0,3%, тъй като по-ниските приходи от кредитирането успешно са били компенсирани от по-големите дивиденти, такси и приходи от търговия.

След като пое управлението преди малко повече от четири години, Орчел внесе промени в дейността на банката, като съкрати работни места, отказа се от по-слабо рентабилни бизнеси и преразпредели ресурси към по-печеливши области. Акциите на кредитора поскъпнаха повече от седем пъти, откакто той пое поста през 2021 г., което позволи на бившия инвестиционен банкер да се впусне в покупки.

Въпреки че активността му по придобиванията е в застой засега, UniCredit все пак има големи дялове в Commerzbank, както и в Alpha Bank в Гърция, където правителството се оказа по-благосклонно. Кредиторът има и ключово споразумение за разпределение на средства с Credit Agricole - водещият инвеститор в Banco BPM, което скоро ще бъде подновено.

Макар стратегическите инвестиции да доведоха до по-високи дивиденти, коефициентът CET1 на банката – показател за капиталова сила, спадна до 14,8% в края на септември след консолидирането на дяловете ѝ в Alpha Bank и Commerzbank. Орчел си даде срок до 2027 г. да реши дали да предприеме поглъщане на германския кредитор. Той не е казал какво планира да прави с инвестицията в Alpha Bank, която се съгласи да продаде румънското си звено на UniCredit, когато италианският кредитор за първи път придоби дял преди две години.