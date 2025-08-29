UniCredit увеличава дела си в Alpha Bank в подновена вълна от покупки

UniCredit увеличи участието си в Alpha Bank, след като главният изпълнителен директор италианската банка Андреа Орчел възобнови серията от нови покупки въпреки неотдавнашния неуспех в родната си страна, предаде Bloomberg.

Втората по големина банка в Италия съобщи, че е договорила финансови инструменти, свързани с дялово участие от приблизително 5% в Alpha Bank. С тази стъпка общото ѝ участие ще достигне около 26%.

62-годишният Орчел е един от най-активните банкови директори в Европа през последните години, като използва нарастващите печалби, за да купува финансови услуги. Двата му най-големи плана за придобиване – на Commerzbank в Германия и Banco BPM в Италия – срещнаха съпротива от страна на местните правителства. Но инвестицията в Alpha Bank е светъл лъч, като мениджмънтът и Атина приветстваха италианския инвеститор.

„Ние сме много доволни от решението на UniCredit да увеличи участието си в Alpha Bank“, посочи главният изпълнителен директор на Alpha Bank Василиос Псалтис изявление.

Серията от покупки започна през октомври 2023 г. с решението на UniCredit да придобие 9% дял в Alpha Bank и да купи румънското ѝ подразделение. По-малко от година по-късно банката обяви, че притежава 9% дял в Commerzbank, който оттогава е увеличила до около 29%, включително чрез деривати. Орчел също така закупи дял от местния конкурент Mediobanca, както и от най-голямата застрахователна компания в Италия - Assicurazioni Generali.

Неговият подход създаде напрежение в отношенията с правителствата на Италия и Германия, като Берлин наскоро отново отпрати критики към Орчел заради неговите опити да придобие Commerzbank. През юли италианската банка се отказа от офертата си за придобиване на Banco BPM, след като не се съгласи с условията, наложени от италианското правителство.

Заместник-изпълнителният директор на Commerzbank Михаел Коцбауер заяви в интервю тази седмица, че ролята на UniCredit създава „няколко очевидни конфликта на интереси“. Италианският кредитор е голям акционер в Commerzbank и в същото време е пряк конкурент.

Гърция обаче приветства инвестицията на италианския кредитор, като гуверньорът на централната банка в южната ни съседка Янис Стурнарас я нарече „много положително развитие за двете банки“.

„Благодарни сме на гръцкото правителство, Гръцката централна банка и други гръцки институции за това, че ни приеха“, посочи Андреа Орчел в изявление. „Инвестицията в Alpha Bank донесе резултати, които надминаха очакванията“, добави той.

UniCredit вече увеличи дела си в Alpha Bank през май, като също използва финансови инструменти. Тогава банката заяви, че ще придобие физическа собственост върху допълнителните акции, след като получи регулаторно одобрение.

Участието в Alpha Bank ще генерира печалба от около 244 млн. евро за следващата година, според очакванията на анализаторите.

Италианската банка наскоро увеличи физическия си дял в Commerzbank до 26% и заяви, че ще продължи да конвертира повече деривати, докато не достигне около 29%.