Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Blackstone отчита 48% скок на печалбата, подкрепена от наплива от сделки

Най-добре представящата се сфера от портфолиото на Blackstone през третото тримесечие е инфраструктурата, която донесе 5,2% възвръщаемост на компанията

18:06 | 23.10.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Най-големият мениджър на алтернативни активи в света Blackstone Inc. изпрати най-силния сигнал до момента, че потокът от сделки се засилва.

Разпределимата печалба на компанията скочи с 48% през третото тримесечие, подхранвана от решението на звеното за частни капиталови инвестиции за излизане от различни начинания, съобщава Bloomberg.

Печалбата достига 1,89 млрд. долара, или 1,52 долара на акция, засенчвайки пазарната оценка за 1,22 долара на акция.

„Язовирната стена при сделките най-накрая се счупва“, изтъква президентът Джон Грей, цитиран от Bloomberg.

Blackstone, която управлява активи за 1,2 трлн. долара, отчита приток от над 50 млрд. долара. Кредитният и застрахователният бизнес на групата, най-големият по активи, допринася за силното представяне.

Грей се присъединява към други ръководители на частни кредитни компании, които оспорват скорошните коментари на главния изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймън, който предположи, че скорошните удари върху банковия сектор заради кризата с компанията за високорискови автомобилни кредити Tricolor Holdings предвещават по-широки проблеми.

„Когато видите една хлебарка, вероятно ще има много други“, изтъква Даймън миналата седмица - забележка, която някои конкуренти извън банковия сектор възприеха като обида.

Обвързването на няколко проблемни финансирания, водени от банки, с доставчици на частни кредити изглежда пресилено, посочва Грей. „Ние наистина не разбираме тази връзка“, изтъква той.

Приходите на Blackstone растат почти двойно от продажбата на инвестиции през третото тримесечие в сравнение със същия период на предходната година.

Управителят на активи, първият сред основните играчи в сектора, който представя отчет в новия сезон, е най-големият собственик на търговски недвижими имоти, кредитен гигант и основен разпределител на хедж фондове.

Поредицата от излизания от инвестиции на звеното за частни капиталови инвестиции смекчи приглушената възвръщаемост от недвижимите имоти. Възстановяването сигнализира, че ерата на спадащи оценки и по-високи разходи за финансиране отшумява. Бумът на изкуствения интелект и очакванията, че Федералният резерв ще продължи да намалява лихвените проценти, подхранват оптимизма.

По-ниските лихвени проценти обаче са нож с две остриета за Blackstone, намалявайки способността ѝ да начислява по-високи такси на кредитополучателите по заеми с плаваща лихва. 

Най-добре представящата се сфера от портфолиото на Blackstone през третото тримесечие е инфраструктурата, която донесе 5,2% възвръщаемост на компанията. Blackstone залага сериозно на центровете за данни, енергетиката и електропреносната мрежа – области, които биха могли да се окажат основни двигатели при изкуствения интелект.

За разлика от бума от времето на дот-ком компаниите в началото на този век, „компаниите, които водят тази ера в момента, в по-голямата си част са силно печеливши, с голяма капитализация и безупречни баланси“, подчертава Грей.

Последна актуализация: 18:06 | 23.10.25 г.
Blackstone управители на активи сезон на отчетите в САЩ
