Кохер от ЕЦБ: Данните за икономиката на еврозоната се подобряват

Последните икономически данни за еврозоната леко са се подобрили, а инфлацията в региона ще остане близо до 2% през следващите две години. Това заяви гуверньорът на Австрийската централна банка и членът на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), Мартин Кохер, цитиран от Bloomberg.

Говорейки ден след като данните за икономиката на еврозоната през третото тримесечие надминаха очакванията, той повтори, че ЕЦБ се намира на „добра позиция“ по отношение на паричната политика.

Вчера базираната във Франкфурт финансова институция запази основната си лихва без промяна на ниво 2% за трето поредно заседание, като председателят ѝ Кристин Лагард заяви, че тя и колегите ѝ „ще направят всичко необходимо, за да останем на добра позиция“.

Повечето централни банкери дадоха сигнал, че имат малък интерес за допълнителни намаления след осемте такива стъпки с по четвърт процентни пункта до юни, при инфлация близо до целта от 2% и продължаващ растеж на икономиката. Някои обаче не изключват възможността за бъдещи понижения.

Прогнози за инфлацията

Първите данни за инфлацията в еврозоната показаха леко забавяне на растежа на потребителските цени през октомври до 2,1%. Мартин Кохер изрази увереност, че ценовият натиск ще остане под контрол през следващите две години, като заяви, че „сме близо до целта“. По отношение на прогнозите за 2028 г., които ще излязат през декември, той посочи: „Прогнозата за 2028 г. е, разбира се, дългосрочна, и несигурността остава много висока. Затова не би било подходящо да се придава твърде голямо значение на този един показател.“

Латвийският гуверньор Мартинс Казакс споделя същото мнение: „Прогнозата за 2028 г. ще бъде важна, за да се види накъде се движи инфлацията, но не бих надценил нейното значение. Несигурността остава висока и вероятно няма да изчезне, така че прогнозите ще имат много голяма степен на грешка“.

Ръководителят на Финландската централна банка Оли Рен отбеляза, че „има смисъл да се изчакат новите данни и по-специално нашата обстойна икономическа прогноза през декември.“ В блог публикация гуверньорът, който е смятан кандидат за следващ заместник-председател на ЕЦБ - отбеляза, че последните данни показват „бавен, но постоянен растеж в еврозоната“. Той предупреди, че въздействието на митата на американския президент Доналд Тръмп остава несигурно, но добави, че „изглежда водещите фактори основно потискат потребителските цени“.

По-рано в петък литовският гуверньор Гедиминас Шимкус не се ангажира какво може да се случи с лихвените проценти в бъдеще.

„Ако погледнем средносрочно, прогнозните индикатори са в съответствие с целта от 2% и това е основната причина лихвата да остане без промяна. Пазарите в момента не очакват значителна промяна - аз самият ще се въздържа от оценка“, каза той.

На този фон ръководителят на Естонската централна банка Мадис Мюлер също посочи, че „икономическата ситуация в еврозоната постепенно се е подобрила“, добавяйки, че текущото ниво на лихвите е „подходящо“.