Икономиката на еврозоната е отбелязала ръст от едва 0,2% през третото тримесечие годината, сочи предварителни данни на Евростат от четвъртък. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че икономиката на блока ще нарасне с 0,1% в периода от юли до септември.

Икономиката на 20-членния валутен съюз регистрира още по-скромно разширение от 0,1% през второто тримесечие след ръста от 0,6% през първото, пише CNBC.

По-рано днес стана ясно, че ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия е бил на ниво от 0% в периода от юли до септември, в съответствие с прогнозите на анализаторите. Междувременно Франция отчете ръст от 0,5% - най-бързият темп от 2023 г. насам, благодарение на търговията и вътрешното търсене. Производството в Италия е останало непроменено.

Икономическите доклади за третото тримесечие в останалата част на региона бяха смесени - в Белгия растежът се е ускорил до 0,3% от 0,2%, докато в Ирландия, Финландия и Литва беше отчетен спад.

Данните бяха публикувани преди решението за лихвените проценти на Европейската централна банка (ЕЦБ), което се очаква по-късно днес. Финансистите в региона не са убедени, че допълнителни парични облекчения ще доведат до съществен ръст. В същото време инфлацията остава под контрол, така че ЕЦБ вероятно ще запази основната лихва на 2% и при днешното заседание.

Според проучване на Bloomberg финансовата институция може да задържи това равнище още две години.

„Цикълът на намаляване на лихвите на ЕЦБ изглежда е приключил, поне засега. По-силната бизнес активност и ускоряващата се инфлация оставят малко съмнения, че Управителният съвет ще запази предпазливата си позиция поне още известно време“, коментира пред CNBC Матайю Райън, ръководител на стратегията на пазара във финансовата компания Ebury.