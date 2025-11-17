Активите на инвестиционните фондове у нас растат с над 15% към края на септември

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на септември достигат над 12,808 млрд. лева, увеличавайки се с 1,697 млрд. лева (15,3%) на годишна и със 724 млн. лева (6%) на тримесечна база. Това показват най-новите данни на Българската народна банка (БНБ).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 30 септември е 5,8% при ниво от 5,4% от БВП преди година и 5,5% към края на юни 2025 година.

Изчисления на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове се увеличават със 109 броя и към края на третото тримесечие на тази година те са 1711. Чуждестранните са със 104 повече за година и достигат 1545 в края на септември, а местните растат с 5 броя до 166. За три месеца увеличението на фондовете е 4 броя, като броят на чуждестранните инвестиционни фондове не се променя – 1545, тоест растежът е при местните.

Местните фондове, инвестиращи в акции, са 103, в облигации – 31, а общият брой на балансираните фондове и фондове с инвестиции в недвижими имоти и други е 32 броя.

Размер и структура на активите

Към края на септември 2025 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат близо 4,066 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2024 г. (3,614 млрд. лева) те се увеличават с 451,1 млн. лева (12,5%).

За три месеца активите ръстът е от 160,3 млн. лева (4,1%).

Към края на трето тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 320,6 млн. лева (14,4%) и са над 2,542 млрд. лева при 2,221 млрд. лева към септември 2024 г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, нарастват с 61,8 млн. лева (11,8%) за година до 584,2 млн. лева.

На тримесечна база активите им се увеличават със 101,8 млн. лева (4,2%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други - с 8,5 млн. лева (1,5%).

По данни на централната банка средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 68,8 млн. лева (7,9%) до 939,7 млн. лева към края на септември 2025 г., а за три месеца увеличението е с 50 млн. лева (5,6%).

Към 30 септември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, е 62,5% при 61,5% преди година и 62,5% към юни 2025 година.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 23,1% от общата сума на активите към септември при относителен дял от 24,1% преди година и 22,8% към юни 2025 година.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2025 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават за година със 168,1 млн. лева (10,7%) над 1,738 млрд. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават със 165,3 млн. лева (14,1%) до 1,334 млрд. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 76,7 млн. лева (10,8%) до 785,6 млн. лева.

В сравнение с юни инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 42,6 млн. лв. (2,5%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 62,1 млн. лв. (4,9%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 31,7 млн. лева (4,2%).

Към края на септември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 42,8%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 32,8% и ценни книжа, различни от акции – 19,3%, при съответно 43,5% за акциите и другите форми на собственост, 32,3% за акции/дялове на ИД и ДФ и 19,6% за ценни книжа, различни от акции към края на трето отримесечие на 2024 година.

Към юни 2025 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 43,4%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 32,6% и ценни книжа, различни от акции – 19,3%.

Към края на трето тримесечие на 2025 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 60,6%, и в евро – 33%, при съответно 63% и 31,5% преди година. Към юни 2025 г. активите, деноминирани в български лева, са 61%, а тези в евро – 32,8%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към третото тримесечие инвестициите в България се увеличават на годишна база със 127,4 млн. лева (7%) до 1,946 млрд. лева при 1,819 млрд. лева към края на септември 2024 г., а в останалите държави от Европейския съюз – с 266,1 млн. лева (19,3%) до 1,644 млрд. лева при 1,378 млрд. лева преди година.

В сравнение с юни инвестициите в България се увеличават с 29,2 млн. лева (1,5%), а в останалите държави от Европейския съюз – със 105,1 млн. лева (6,8%).

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 50,5% към септември 2025 г. при 52,8% преди година и 51,5% към юни 2025 година. При резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември този дял е 42,6% при 40% към края на септември 2024 г. и 41,4% към юни 2025 година.

Размер и структура на пасивите

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 8,742 млрд. лева и за една година се увеличават с 1,246 млрд. лева (16,6%). На тримесечна база размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 563,7 млн. лева (6,9%).

По институционални сектори към края на трето тримесечие задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 397,9 млн. лева (7,9%) до 5,406 млрд. лева при 5,008 млрд. лева преди година.

Пасивите към домакинства и фирми, които ги обслужват, се увеличават с 584,8 млн. лева (46,3%) до 1,849 млрд. лева към септември при 1,264 млрд. лева към края на трето тримесечие на минлата година.

Спрямо юни пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 308,6 млн. лева (6,1%), а задълженията към домакинства се увеличават със 155,6 млн. лева (9,2%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември са застрахователните компании и пенсионните фондове (61,8%) и домакинствата (21,2%). Към края на септември относителните дялове на двата сектора са съответно 66,8% и 16,9%, а към юни тази година – 62,3% и 20,7%.

Към 30 септември пасивите на местните инвестиционни фондове са близо 4,066 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 4,050 млрд. лева. Към края на трето тримесечие на задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 3,882 млрд. лева (95,9%), а към сектор Останал свят – 167,7 млн. лева (4,1%).

Спрямо година по-рано пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават с 433,4 млн. лева (12,.6%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) нарастват с 19,1 млн. лева (12,9%).

Към края на септември с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните сектори Домакинства и НТООД (39,2%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (28,2%) и Нефинансови предприятия (9,3%).