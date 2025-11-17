Новите договори за финансов лизинг се увеличават с над 10% към края на септември

Бизнесът на лизинговите компании в България в периода от юли до септември расте за трето поредно тримесечие от началото на годината. Банковата статистика показва, че вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към 30 септември са общо 7,275 млрд. лв. (3,3% от БВП) при 6,582 млрд. лв. (3,2% от БВП) преди година. Те нарастват с 10,5% (692,5 млн. лв.) на годишна база и с 2,5% (180,8 млн. лв.) на тримесечна.

Вземания по лизингови договори

Източник: БНБ и НСИ

От централната банка напомнят, че водещ е финансовият лизинг. Вземанията по него са 6,880 млрд. лв. в края на третото тримесечие и се увеличават с 10,5% (651,7 млн. лв.) на годишна база и с 2,7% (178,3 млн. лв.) на тримесечна.

Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори е 94,6% в края на септември и запазва нивото си спрямо година по-рано. Сключените през третото тримесечие нови договори за финансов лизинг са в размер на 921,8 млн. лв. Обемът им нараства с 16,7% (131,8 млн. лв.) спрямо третото тримесечие на 2024 г. и с 3,1% (27,7 млн. лв.) спрямо края на юни тази година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 3,741 млрд. лв. към 30 септември и нарастват с 20% (622,7 млн. лв.) на годишна база и с 4,6% (164,9 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на тази година.

Относителният им дял е 54,4% в края на септември при 50,1% преди година.

В края на третото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,448 млрд. лв., като нарастват с 2,4% (34,2 млн. лв.) спрямо края на септември 2024 г. и с 0,9% (13,3 млн. лв.) в сравнение с края на юни. Относителният им дял е 21% в края на септември при 22,7% преди година.

В края на третото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1,501 млрд. лв., като нарастват за година с 1,7% (25,8 млн. лв.) и с 1% (14,5 млн. лв.) за три месеца.

Относителният им дял намалява от 23,7% в края на септември 2024 г. до 21,8% в края на същия месец на тази година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Източник: БНБ

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В централната банка изчисляват, че в края на септември вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 5,148 млрд. лв. Те нарастват с 6,2% (299 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на миналата година и с 1,4% (69 млн. лв.) спрямо края на юни.

Относителният дял на вземанията от фирмите в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на септември е 74,8% при 77,9% преди година.

В края на третото тримесечие вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 1,706 млрд. лв. Размерът им нараства с 25,9% (350,8 млн. лв.) на годишна база и с 6,9% (110,8 млн. лв.) на тримесечна.

По данни на БНБ относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства за една година от 21,8% до 24,8% в края на септември тази година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

Източник: БНБ

Структура на вземанията по финансов лизинг

Към 30 септември вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 5,054 млрд. лв., като нарастват с 8,7% (402,9 млн. лв.) на годишна база и с 2,5% (122,2 млн. лв.) на тримесечна, отчитат в централната банка. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява за една година от 74,7% до 73,5% в края на септември.

В края на третото тримесечие на 2025 г. размерът на вземанията с матуритет над пет години е 1,547 млн. лв. Те нарастват с 14,2% (192,4 млн. лв.) на годишна база и с 2,9% (44 млн. лв.) на тримесечна.

Към края на септември необслужваните вземания са 121,3 млн. лв. и за една година се увеличават с 30,7% (28,5 млн. лв.) и със 7,9% (8,9 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на тази година.

Структура на вземанията по финансов лизинг

Източник: БНБ

Вземанията по оперативен лизинг в края на септември са 394,8 млн. лв., при 11,5% (40,9 млн. лв.) годишен ръст и с 0,6% (2,5 млн. лв.) тримесечен.

Източници на финансиране

Към 30 септември пасивите на лизинговите дружества са 8,811 млрд. лв. при 8,139 млрд. лв. преди година. Те нарастват на годишна база с 8,3% (671,5 млн. лв.) и с 2,5% (214,1 млн. лв.) на тримесечна.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял е 82,1% към 30 септември при 82,8% преди година. Техният размер е 7,230 млрд. лв. в края на третото тримесечие, като нараства на годишна база със 7,3% (491,3 млн. лв.) и с 2,7% (190,5 млн. лв.) спрямо края на юни.

Кредитите с матуритет над една година представляват 90,6% от общия размер на получените кредити в края на третото тримесечие, докато преди година те бяха с дял от 91,7%. Техният размер е 6,550 млрд. лв., като нараства на годишна база с 6% (368,1 млн. лв.) и с 2% (128,2 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на тази година.

В структурата на получените заеми преобладават кредитите от резиденти, които са 4,749 млрд. лв. към 30 септември. Размерът им се увеличава за една година с 4,6% (208,8 млн. лв.) и с 2,5% (115 млн. лв.) за три месеца. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити нараства за година от 67,4% до 65,7% в края на септември.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на третото тримесечие е 7,6 млн. лв. Той намалява с 27,9% (2,9 млн. лв.) на годишна база и с 3,1% (0,2 млн. лв.) на тримесечна.