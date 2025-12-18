Английската централна банка очаквано намали основните лихви за четвърти път

Английската централна банка (АЦБ) очаквано реши да намали лихвените проценти на последното си заседание за 2025 г., предаде CNBC.

Деветчленната Комисия по парична политика на финансовата институция гласува в четвъртък намаляване на основната лихва с 25 базисни пункта до 3,75%, предприемайки четвърти подобен ход за годината. Петима от членовете подкрепиха решението, а четирима се застъпиха за запазване на разходите по заемите без промяна.

Икономистите предвиждаха именно такава стъпка, която беше предприета на фона на слаби икономически данни, забавящ се пазар на труда и изненадващо забавяне на инфлацията.

Икономистите очакват централната банка да може да намали лихвите отново в началото на 2026 г., ако макроикономическите данни продължат да позволяват повече пространство за маневри. Въпреки това има неясноти.

„По-нататъшно облекчаване на паричната политика изглежда вероятно след декемврийската среща“, казва Алън Монкс, главен икономист за Великобритания в JPMorgan. Настоящата базова прогноза на JP Morgan е за още две намаления през март и юни, което ще доведе основната лихва до 3,25%.

„Един проблем обаче са високите очаквания за заплатите за 2026 г. Това кара АЦБ да бъде предпазлива, но ако ситуацията там се смекчи, това може да накара паричният орган да отвори възможност за още едно намаление през февруари“, добавя Монкс.

Главният икономист за Великобритания в Morgan Stanley Бруна Скарика и стратегът Фабио Басанин очакват още едно намаление през февруари, подкрепено от отслабване на инфлационния натиск и увеличение на безработицата. Те обаче очакват „консервативно послание“ около бъдещите намаления, когато това следващо понижение бъде предприето.

„След това, само въз основа на развитието на данните за инфлацията и заплатите, както и на това, което в нашите прогнози изглежда като трайна безработица, все още смятаме, че АЦБ може да осъществи още две намаления на лихвите през първата половина на 2026 г., вероятно през април и юни“, добавят експертите.