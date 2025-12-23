Ръстът на кредитирането в България се ускорява през ноември за седми пореден месец

Кредитирането в България расте с 15,3% към края на ноември до 117,660 млрд. лв. (53,6% от БВП) при 115,716 млрд. лв. към края на октомври (52,7% от БВП). Това показва ускоряване на ръста спрямо шест месеца назад, като през октомври той беше 15,1%, през септември – 15%, през август – 14,1%, а през юли, юни и май – 14,3%.

Централната банка отчита, че заемите за фирмите нарастват с 9,9% на годишна база през ноември (9,5% годишно повишение през октомври) и в края на миналия месец достигат 52,891 млрд. лв.

Кредитите за домакинства и фирми, които ги обслужват, са 55,405 млрд. лв. към 30 ноември. На годишна база те се увеличават с 20,9% при 21% годишно повишение през октомври.

В края на миналия месец жилищните заеми са на стойност 32,140 млрд. лв. и за една година нарастват с 27,7% (27,8% годишен ръст през октомври).

По данни на БНБ потребителските кредити възлизат на 21,356 млрд. лв. и се увеличават с 13,6% спрямо ноември 2024 г., при 13,6% годишно повишение през октомври.

На годишна база другите кредити нарастват с 10,6% (10,4% годишно повишение през октомври 2025 г.), като достигат 536 млн. лева.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица намаляват с 2,9% на годишна база през ноември 2025 г. (0,8% годишно понижение през октомври 2025 г.) и в края на месеца са на стойнсот 523,3 млн. лева.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, са на стойност 9,364 млрд. лв. в края на миналия месец. В сравнение с ноември 2024 г. те се увеличават с 15,1% при 14,9% годишно повишение през октомври тази година.

Източник: БНБ

През ноември широките пари (паричният агрегат М3, който включва банкнотите и монетите в обращение) се увеличават на годишна база с 6,8% (7,7% годишно нарастване през октомври 2025 година). В края на миналия месец те са 175,028 млрд. лв. при 176,143 млрд. лв. към 31 октомври 2025 г.

Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинства, се увеличава през ноември с 6,3% на годишна база при 7,1% годишен ръст през октомври.

Източник: БНБ

В края на ноември спестяванията на фирмите и домакинствата са на стойност 154,092 млрд. лв. (70,2% от БВП), като годишното им увеличение е 13,6% (13,2% годишно повишение през октомври).

Депозитите на бизнеса са 48,619 млрд. лв. и за една година растат с 8,9% (10,7% годишно повишение през октомври).

Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 19,6% на годишна база през ноември (31,3% годишно увеличение през октомври) и в края на миналия месец са 4,592 млрд. лв.

Депозитите на домакинства са 100,881 млрд. лв. и за една година се увеличават с 15,8% (13,8% годишен ръст през октомври).

Източник: БНБ

Нетните чуждестранни активи са 89,820 млрд. лв. към 30 ноември при 91,315 млрд. лв. в края на октомври. Те нарастват с 1,3% в сравнение с ноември 2024 г. (2,1% годишно повишение през октомври).

Чуждестранните активи се увеличават за година с 4,2% (4,4% годишен ръст през октомври 2025 г.), като достигат 111,155 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 21,335 млрд. лв. и на годишна база нарастват със 17,9% (16% годишно повишение през октомври 2025 година).