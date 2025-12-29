Лихвите по кредитите отбелязаха годишен спад през ноември

Лихвите по кредитите, отпуснати от банките на бизнеса и домакинствата, намаляват през ноември на годишна база. При заемите на фирмите в евро средната лихва намалява в сравнение с година по-рано и в сравнение с октомври, показват данните на Българската народна банка (БНБ)

Централната банка регистрира ръст на годишна и спад на месечна база при обемите на заемите по потребителски и жилищни кредити.

Кредити за бизнеса

През ноември средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава за месец с 0,12 пр. п. до 4,04%, при годишен спад с 0,19 пр. п. Средната лихва при заемите над 1 млн. евро се понижава с 0,44 пр. п. до 3,87%, като за една година намалението е с 0,25 пр. п.

В БНБ отчитат, че средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада за месец с 0,21 пр. п. и за година с 0,25 пр. п. до 3,96%.

При заемите над 1 млн. евро има месечен спад с 0,40 пр. п. и годишен с 0,90 пункта до 3,97%.

През ноември средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява за месец с 0,03 пр. п. до 3,28%, а по овърдрафта в евро се увеличава с 0,02 пр. п. до 3,68%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава в сравнение с октомври с 6,7% (25,5 млн. лв.) до 353,4 млн. лв., при годишен спад с 12,8%. При кредитите над 1 млн. евро годишният спад е с 35,5%, а месечният – с 23,2% (122,9 млн. лв.) до 407,8 млн. лв.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава месечно намаление с 16,7% (66,5 млн. лв.) до 331,3 млн. лв.

В БНБ изчисляват, че обемът на новия бизнес по заемите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 13% (11,1 млн. лв.) до 74,7 млн. лв., при годишен ръст с 59,7%.

При кредитите над 1 млн. евро има месечен ръст с 6% (38,7 млн. лв.) и годишно увеличение с 39,8% до 687,1 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава месечно намаление с 22,9% (35,1 млн. лв.) до 118,1 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Заеми за домакинства

През ноември средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава за година с 0,41 пр. п. и за месец с 0,17 пр. п. до 8,84%. Годишният процент на разходите (ГПР) по тези заеми отбелязва месечно намаление с 0,16 пр. п. до 9,17%.

При жилищните кредити в левове средната лихва намалява с 0,02 пр. п. за година. Средният лихвен процент и ГПР по тези заеми се повишават за месец с по 0,01 пр. п. съответно до 2,48% и 2,86%.

При другите кредити в левове БНБ наблюдава годишен ръст на средната лихва с 0,44 пр. п. и месечен – с 0,40 пр. п. до 4,37%. По другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица за месец увеличението е с 0,31 пр. п. до 4,35%.

През ноември средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява в сравнение с октомври с 0,05 пр. п. до 13,73%, а при заемите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0,03 пр. п. до 21,50%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор Домакинства в левове

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по заемите за потребление в левове расте за година с 20,7%, но се понижава за месец със 7,2% (73,3 млн. лв.) до 942,2 млн. лв. При предоговорените кредити и заемите за рефинансиране месечното повишение е с 11,2% (16,2 млн. лв.) до 160,1 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес за година расте с 20,4%, но намалява за месец с 8,6% (103,9 млн. лв.) до 1,111 млрд. лв. Обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране отбелязва месечен спад с 0,7% (1,8 млн. лв.) до 259,5 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове намалява за година с 28,9%, но се увеличава спрямо октомври с 1,6% (0,4 млн. лв.) до 27 млн. лв. Месечното намаление при предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране е с 6,1% (0,6 млн. лв.) до 9,5 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица има месечен спад с 1,7% (0,3 млн. лв.) до 17 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор Домакинства в левове

Източник: БНБ