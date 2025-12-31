Банките в Европа имаха силна година, но се изправят пред голям въпрос през 2026 г.

Европейските банки са напът да запишат най-силната си година от 1997 г. насам, като банковият индекс в Stoxx 600 е нараснал с близо 60% от началото на годината, пише CNBC.

Кредиторите в региона се радваха на силен сазон на отчетите, като HSBC и UBS са сред тези, които надминаха очакванията за печалбата си през третото тримесечие, а отделни имена, включително Commerzbank и Societe Generale, са повишили над два пъти оценките си през последните 12 месеца.

Бенджамин Гой, ръководител на анализите на европейските финансови компании в Deutsche Bank, нарече 2025 г. „звездна година“ за сектора. „Европейските банки са добре капитализирани. Повечето от тях или всички имат значителен излишък от капитал“, допълва той пред CNBC.

Но докато кредиторите се опитват да задържат инерцията си и през 2026 г., големият въпрос пред ръководните им екипи е какво да правят с прекомерния капитал.

Макар че възможностите за органичен растеж се увеличават, банките вече са „толкова рентабилни, че могат да направят повече“, коментира Гой.

Обратното изкупуване на акции и капиталовите дивиденти са често използвани за осигуряване на нискорисково изпълнение. Но се очаква вниманието да се насочи към друг вариант – неорганичен растеж, а именно дейност по сливания и придобивания, тъй като следващата година позволява на банките да диверсифицират притоците си на приходи и да увеличат растежа.

„Това е нещо, което липсваше на сектора от почти десет години“, коментира Гой. „Доверието се завръща сред ръководните екипи. Инвеститорите са все по-подкрепящи, а обявените сделки обикновено водят до ръст на печалбите и затова дори цената на акциите на придобиващите компании обикновено нараства. Очакваме още подобна дейност“, допълва той.

Италия и Великобритания са горещи точки за консолидация, като дейността е доминирана от сделки на местно ниво, където „рискът е по-нисък, а синегрията е силна... и където е по-лесно да се обявят доходоносни сделки“.

Очаква се редица банки, които бяха водещ избор на Deutsche тази година, включително Monte dei Paschi, Erste Group, Bank of Ireland и Barclays, да бъдат въвлечени в подобна дейност.

Конкуренцията за т. нар. „заводи за продукти“ – като управление на богатство и активи и застраховане, вероятно ще се окажат особено ожесточени в сферата на сливанията и придобиванията, въпреки че трансграничната дейност остава предизвикателна поради по-големия риск, обичайно по-ниската синергия и политическото внимание, отбелязва Гой.

Инвестиционни стратези посочват също силния ръст на заемите и депозитите, който се очаква да подкрепи още повече устойчивостта на сектора през 2026 г.

RBC BlueBay Asset Management съобщи, че европейските банки са се възползвали от нарастващо желание сред глобалните инвеститори да диверсифицират капиталовата си експозиция от технологичния сектор в САЩ тази година, като силно циклични сектори, включително финансовите компании, повишиха очакванията си за печалбите.

Обрат

Шарън Бел, старши стратег за европейските капиталови пазари в Goldman Sachs, коментира, че европейските банки вече са „напълно консенсусен залог“, но допълни, че стръмната крива на доходността и продължаващ икономически растеж в света догодина все още предлагат „добра среда за банките“.

„Това все още е сектор с едноцифрено съотношение между цена и печалба. Говори се за диверсификация от скъпи концентрирани пазари като САЩ, а европейските банки не могат да са по-добър източник за диверсификация в този аспект“, отбелязва Бел.

Гой казва, че нарасналите приходи от лихви и такси са ключови двигатели на приходите, които ще подпомогнат силния ръст на банките през 2026 г.

Европейците започват все повече да свикват да инвестират на капиталовите пазари, което е „много здравословен двигател на ръста на приходите от такси“. Той ще спомогне за компенсиране на средата на по-ниски лихви, тъй като се очаква Европейската централна банка да остави лихвите без промяна.

„Нетните приходи от лихви остават най-важният двигател на приходите в този сектор. ЕЦБ и други централни банки понижиха лихвите, в което донякъде допринесоха за попътните ветрове, но се стигна до скромен спад на нетните приходи от лихви през 2025 г. Сега, когато повечето централни банки заемат изчаквателна позиция и маржовете се стабилизират, се очаква нов ръст на обема... Това е голям обрат“, коментира Гой.