Янис Стурнарас: ЕЦБ следи еврото, но подемът му не е драматичен

Европейската централна банка (ЕЦБ) следи отблизо поскъпването на еврото, но гуверньорът на Гръцката централна банка и член на Управителния съвет Янис Стурнарас не вижда причина за тревога.

„Ние следим валутните курсове и всички променливи, които влияят върху активността и инфлацията“, заяви той пред Bloomberg, като подчерта, че единната европейска валута остава в историческия си диапазон на търговия спрямо долара.

„По-голямата част от поскъпването се е случило през първото тримесечие на миналата година. Това не беше нещо драматично, което да ни накара да променим курса си на действие“, посочи Стурнарас.

Коментарите му бяха направени само ден, след като ЕЦБ запази депозитната си лихва на ниво от 2% за пето поредно заседание. Председателят Кристин Лагард отново заяви в четвъртък, че ЕЦБ и паричната ѝ политика са „в добра позиция“.

Повечето инвеститори и икономисти не очакват по-нататъшни намаления на разходите по заемите след осемте, които вече бяха извършени през този цикъл на облекчаване.

Според Стурнарас рисковете за перспективите пред инфлацията и икономическия растеж в еврозоната са балансирани.

„Не смятаме, че трябва да променяме курса на действие“, каза той. „Ние зависим от данните. Досега това се е оказало много добра практика.“

Икономиката на еврозоната показа устойчивост на фона на неблагоприятни фактори като митата на американския президент Доналд Тръмп, като отбеляза по-силен от очаквания ръст от 0,3% през четвъртото тримесечие. Рисковете обаче остават. Основният от тях е непредсказуемата търговска политика на САЩ, а инфлацията в еврозоната се забави до 1,7% през януари – осезаемо под целта на ЕЦБ от 2%.

Стурнарас заяви, че ЕЦБ е постигнала меко кацане, като определи настоящата ситуация като „стабилно равновесие“.

На този фон гуверньорът на Испанската централна банка Хосе Луис Ескрива заяви, че очаква лихвените проценти в еврозоната да останат без промяна в обозримо бъдеще, като се позова на инфлационните очаквания, които са фиксирани около целта на институцията от 2%.

Ескрива направи тези коментари по време на интервю за испанската радиостанция Cadena SER в петък.