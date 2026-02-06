5,9 млрд. лева все още не са обменени в евро

Към 6 февруари 2026 г. в наличнопарично обращение остават 5,9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява 81% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г., съобщават от пресцентъра на Българската народна банка (БНБ). От институцията отчитат, че процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.

Към 6 февруари в обращение вече са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България, напомнят още от БНБ.

Обмен на левове може да бъде извършен в банките и офисите на "Български пощи" до края на 2026 година по официалния курс, но след 30 юни банките и пощите могат да наложат такси. От 1 януари 2027 г. могат да преустановят тази услуга.

БНБ обаче ще продължава да обменя левове в евро без ограничения в количеството и времето.