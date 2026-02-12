IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
ЕС започва консултации за банковите правила като следваща стъпка към реформата

Дерегулацията в САЩ и други юрисдикции заплашва да подкопае конкурентоспособността на сектора на Стария континент

12:15 | 12.02.26 г. 1
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Европейският съюз (ЕС) е в процес на търсене на задълбочена информация за конкурентоспособността на своите банки - ключова стъпка в дългоочакваната ревизия на регулациите, приемани за сериозна пречка от индустрията.

Европейската комисия (ЕК) започва период на консултации, за да разбере как кредиторите в региона се представят в сравнение с международните си конкуренти, според документ, видян от Bloomberg. Заинтересованите страни могат да подават обратна информация през март и април. Тя ще бъде включена в доклад, който вероятно ще бъде публикуван през третото тримесечие.

Брюксел обмисля как да намали регулаторната тежест върху банките, тъй като дерегулацията в САЩ и други юрисдикции заплашва да подкопае конкурентоспособността на сектора на Стария континент. Банките изразяват разочарование, че досега властите са ограничили усилията си до опростяване на изискванията, вместо да отслабят капиталовите стандарти.

Свързани статии

Според документа, информацията, която Комисията търси, включва данни за вътрешното и глобалното представяне на банките в ЕС и тяхното финансиране на икономиката.

„Днес европейските банки са по-силни и по-устойчиви благодарение на банковите правила в региона“, посочва в документа еврокомисарят по финансовите услуги Мария Луис Албукерке. „Но устойчивостта трябва да върви ръка за ръка с конкурентоспособността“, добавя тя.

Последна актуализация: 12:16 | 12.02.26 г.
Alex Silver
преди 20 минути
"Реформата" - преминаване към цифрови пари и забрана на налични. Клаус Шваб отдана го е препоръчал.
