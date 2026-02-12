Лилия Димитрова: Намаляващата събираемост на вземанията изисква по-строги кредитни политики

Паралелните кредити и намаляващата събираемост са сигнал за нужда от по-строги кредитни политики. Това мнение изрази Лилия Димитрова, председател на Асоциацията за управление на вземанията (АУВ), в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Въпреки положителните макроикономически сигнали, тя предупреждава, че „все повече се изпада в задлъжнялост и все по-трудно се изплащат заемите“.

„През последното тримесечие виждаме намаляване на събираемостта при финансовите компании. Това рано или късно ще се отрази в промяна на кредитните политики и изискванията към потребителите“, коментира тя.

Лилия Димитрова посочи, че финансовите компании вече отчитат намалена събираемост и обърна внимание на тревожната тенденция един човек да тегли множество паралелни кредити от една и съща институция, което увеличава риска от неплатежоспособност.

Тя препоръча на потребителите да обединяват задълженията си, когато е възможно. „Един голям кредит дава яснота за бюджета“, подчерта Димитрова, докато множество малки заеми водят до загуба на контрол и липса на финансова дисциплина.“

Според нея вноските по кредитите не бива да надвишават една трета от разполагаемия доход, въпреки че официалното изискване за ипотечни кредити допуска до 50%.

Що се отнася до състоянието на финансовата система след влизането на страната ни в еврозоната, тя подчерта, че банките остават ликвидни, но предстоят предизвикателства.

По думите ѝ не се наблюдават промени в кредитните условия и банките запазват надбавките по заемите. Лилия Димитрова прогнозира, че намаляването на минималните им резерви ще освободи значителен ресурс, който ще стимулира кредитирането.

„В корпоративния сектор ръстът е по-умерен, но стабилен, а фирмите обикновено обслужват задълженията си по-редовно“, констатира тя.

Според нея 2026 г. ще бъде по-спокойна, но следващата може да се окаже по-предизвикателна за кредитополучателите.

