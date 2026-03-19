АЦБ остави без промяна основната си лихва, но сигнализира готовност за повишение

Английската централна банка (АЦБ) сигнализира в четвъртък, че е готова да повиши основния си лихвен процент, за да противодейства на ускоряване на инфлацията, предизвикано от конфликта в Близкия изток. Институцията обаче няма да прибързва с тази стъпка, тъй като продължителността и мащабът на прекъсването на енергийните доставки остават неясни, съобщава Wall Street Journal.

Преди атаките срещу Иран от страна на САЩ и Израел от края на миналия месец се очакваше централната банка на Обединеното кралство да понижи основните лихви на заседанието на управителния съвет тази седмица. Това би облекчило ограниченията, наложени върху почти стагниращата икономика, която отчита ръст на безработицата през последните месеци.

Конфликтът обаче доведе до скок в цените на енергоизточниците, а влиянието върху цените на торовете вероятно ще доведе до възобновяване на инфлацията на хранителните продукти. Цените на петрола и газа отново скочиха в четвъртък, след като някои от най-важните енергийни съоръжения в света бяха ударени от нова вълна от атаки в Близкия изток, което подхрани страховете от по-дълбоки и продължителни прекъсвания в глобалните доставки.

В резултат на това икономиката на Обединеното кралство вероятно ще расте по-бавно, отколкото прогнозираше АЦБ миналия месец.

Затова, вместо да намали лихвите, АЦБ остави основния си лихвен процент на ниво от 3,75%, което отразява как конфликтът е променил перспективите пред икономиките по целия свят. По този начин АЦБ се присъедини към решението на Федералния резерв от сряда. Централните банки на Канада и на Япония взеха същото решение, както и на Швеция и Швейцария по-рано в четвъртък. Очаква се Европейската централна банка да последва примера им по-късно днес.

АЦБ заяви, че ще предприеме мерки срещу ускоряването на инфлацията, ако то заплашва да се превърне в трайна тенденция, но изрази висока степен на несигурност относно перспективите и посочи, че ще търси по-голяма яснота, преди да вземе решение относно курса на лихвите.

„Ще следя развитието на ситуацията изключително внимателно и съм готов да предприема необходимите действия, за да гарантирам, че инфлацията остава напът да достигне целта от 2%“, заяви управителят Андрю Бейли.

Решението бе взето единодушно и подкрепено от четирима членове на управителния съвет, които през февруари призоваха за понижение на лихвите. Това показва, че понижение е малко вероятно в следващите месеци, въпреки че ранното приключване на войната и прекъсването на доставки на енергийни суровини биха подновили призивите за по-ниски разходи по заемите.

„Ако видим нещо, наподобяващо сценария с по-ниска инфлация, бих очаквала банковата лихва да бъде понижена, вероятно бързо, през останалата част от годината“, заяви Свати Дингра, един от централните банкери, които гласуваха за понижение на предишното заседание.