UBS получи окончателно одобрение за банков лиценз в САЩ

UBS Group AG получи зелена светлина за пълноправен банков лиценз в САЩ, което дава тласък на амбициите на банката за разрастване на пазара ѝ, предава Bloomberg.

Швейцарският кредитор „получи одобрение за преобразуване на американския ни клон, UBS Bank USA, в банка с национален лиценз“, посочва се в публикация на банката в LinkedIn от петък. „Това е важен етап, който подчертава дългосрочния ни ангажимент към САЩ и продължаващите инвестиции, които правим там“, казва се в изявлението.

UBS отдавна сигнализира за необходимостта от подобряване на резултатите в своето подразделение за управление на активи в САЩ. Председателят на Борда на директорите Колм Келехер неотдавна заяви, че банката ще опита да купи друга американска фирма за управление на активи, след като приключи интеграцията на Credit Suisse, която придоби преди три години.

Банката съобщи, че одобрението засега не променя нищо за клиентите. Те ще продължат да ползват същите услуги по управление на сметки и парични средства чрез своите финансови консултанти.

UBS подаде заявление за лиценз през октомври, за да помогне на UBS Bank USA да разшири услугите си за клиентите в областта на управлението на активи. През януари тя получи условно одобрение от Службата за валутен контрол на САЩ.