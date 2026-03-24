ЕЦБ ще започне нови проверки на излагането на банките към частния кредит

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще започне нов кръг проверки на банките, които наблюдава, тъй като загрижеността относно качеството на кредитите в сектора на частното финансиране нараства. Това предава Bloomberg, цитирайки вътрешни източници, пожелали анонимност. Паричният орган планира да поиска от банките подробности за техните сделки с директни кредитори. Предишни подобни проверки са обхванали около дузина банки.

Говорител на ЕЦБ отказа коментар по темата.

Веригата от високопрофилни фалити от миналата година насам и скокът на изтеглянията на средства от частни кредитни фондове предизвикаха тревога относно степента, до която обикновените банки са изложени на сектора, оценяван на 1,8 трлн. долара. В еврозоната кредитори като Deutsche Bank AG и Societe Generale SA се опитаха да успокоят опасенията, че регионът представлява системен риск.

Докато планираната инициатива на ЕЦБ надгражда подобна работа от 2024 г. и 2025 г., регулаторни служители от еврозоната заявиха пред Bloomberg, че последните развития подчертават нейната важност. ЕЦБ иска да се увери, че банките имат ясна представа за рисковете, пред които са изправени.

ЕЦБ проследява недостатъците, идентифицирани при оценките от миналата година за връзките на банките с частното финансиране, добавят източниците. Загрижеността относно сектора на частното финансиране е провокирана от развитието на изкуствения интелект (AI) и нарушенията, които той причинява на софтуерните компании в частност, към които небанковото кредитиране е силно експонирано.

Регулаторът е установил по-рано, че банките не могат да идентифицират правилно детайлния характер и нивата на връзките си с фондовете за частно финансиране.

Според анализатори от Keefe, Bruyette & Woods, излагането на европейската банкова система към частно финансиране може да бъде около 1-2%. То представлява по-голям дял при по-големи кредитори като Deutsche Bank, BNP Paribas SA и Societe Generale, отбелязват те.

Не е ясно дали европейските банки ще претърпят кредитни загуби по тези изложения, тъй като съответните им кредити почти винаги са обезпечени с коефициент на заем към стойност около 60%, казват още анализаторите.