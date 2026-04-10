ЕЦБ подкрепи плана на ЕС за централизиране на финансовия надзор

Европейската централна банка (ЕЦБ) подкрепи плана на Европейската комисия (ЕК) за по-добра интеграция на капиталовите пазари в Европейския съюз (ЕС) чрез съвместен надзор, но предупреди, че тази стъпка трябва да бъде осигурена с достатъчно персонал и финансиране, предаде Ройтерс.

Инициативата участниците на финансовите пазари да бъдат наблюдавани на ниво ЕС, а не на национално ниво, е част от опит – воден от Франция и Германия – да се повиши конкурентоспособността на блока, който се бори със слаб икономически растеж и силна конкуренция от САЩ и Китай.

Подкрепата на централната банка ще изпрати сигнал за доверие към пазарите, както и към правителствата на някои по-малки държави от ЕС, като Ирландия и Люксембург, които не показват особен ентусиазъм от плана.

В становище ЕЦБ заяви, че напълно подкрепя по-силен надзор на ниво ЕС върху системно значими трансгранични участници на финансовите пазари, включително големи търговски платформи, централни контрагенти, централни депозитари на ценни книжа и доставчици на услуги с криптоактиви.

Комисията предлага този надзор да бъде прехвърлен от националните органи към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) в Париж.

„ЕЦБ напълно подкрепя предложенията на Комисията, които представляват амбициозна стъпка към по-дълбока интеграция на капиталовите пазари и надзора върху финансовите пазари в рамките на Съюза“, се казва в становището на банката, което се изисква от законодателния процес на ЕС, но не е обвързващо за законодателите.

ЕЦБ отбелязва също, че ESMA трябва да получи достатъчно ресурси и персонал, за да поеме допълнителните отговорности, и препоръчва преминаването от национален към европейски надзор да бъде извършено поетапно, за да се минимизират сътресенията.

Предложението на Комисията сега ще бъде предмет на преговори между правителствата на държавите от ЕС и Европейския парламент (ЕП) – процес, който вероятно ще отнеме месеци, преди да се превърне в закон.