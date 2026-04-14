ЕЦБ може да позволи на банките да прехвърлят повече капитал през граница

Европейската централна банка (ЕЦБ) предложи промени в банковата рамка на Европейския съюз (ЕС), за да позволи на кредиторите да прехвърлят средства между своите структури в региона по-лесно, предава Bloomberg.

„Свободният поток на капитал и ликвидност в рамките на банките в региона би укрепил кредиторите, като позволи по-ефективно разпределение на ресурсите“, посочва в изявление от вторник базираната във Франкфурт финансова институция. Тя също така поднови призива за общоевропейска гаранция на депозитите – проект, който все още не успява да намери политическа подкрепа.

Европа се стреми да актуализира банковите си регулации, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп започна да облекчава правилата в САЩ, оставяйки други юрисдикции в потенциално неизгодно положение. ЕЦБ и другите регулаторни органи твърдят, че Брюксел трябва да направи своята рамка по-ефективна, а не да я разхлабва.

Публикуваните във вторник предложения са одобрени от всички централни банки в еврозоната, но включват и призив за „гаранции“ за устойчивостта на банките.

ЕЦБ съобщи, че банките са ограничени в способността си да прехвърлят около 230 млрд. евро висококачествени ликвидни активи поради изискванията към техните дъщерни дружества на други европейски пазари. Банково лоби заяви миналата година, че подобна сума е блокирана от бариери в блока.

На надзорните органи трябва да се даде възможност да разрешават на банките да прилагат еднакви регулаторни изисквания както за трансграничните, така и за вътрешните експозиции в рамките на една и съща група, посочи ЕЦБ в отговор на консултация на Европейската комисия (ЕК) относно конкурентоспособността на банковия сектор.

Даването на възможност на банките да прехвърлят вноски към националните системи за гарантиране на депозитите през граница също би им дало стимул да превърнат дъщерните си дружества на други пазари в клонове, които обвързват по-малко финансови ресурси, смятат още от ЕЦБ.

Отделно от това паричният орган припомни предложенията си от декември за опростяване на капиталовата рамка и подобряване на способността на т.нар. допълнителни облигации от първи ред да поемат загуби. Като алтернатива такива инструменти биха могли да бъдат премахнати от основното капиталово изискване на банките.

Последният план беше подкрепен от германските власти, но се оказа спорен както сред банкерите, така и сред регулаторите.