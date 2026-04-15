Приходите от търговия на Morgan Stanley превишиха очакванията с 1 млрд. долара

Резултатите на Morgan Stanley за първото тримесечие на годината надминаха прогнозите на анализаторите, като търговията с финансови инструменти е генерирала с 1 млрд. долара повече приходи от очакваното, предава CNBC.

Според съобщение от сряда печалбата на банката за периода от януари до март възлиза на 3,43 долара на акция при очаквани 3 долара на акция. За сравнение, печалбата бе общо 4,3 млрд. долара или 2,60 долара на акция година по-рано. Приходите ѝ са достигнали 20,58 млрд. долара в сравнение с прогнозата за 19,72 млрд. долара. Година по-рано те бяха в размер на 17,7 млрд. долара.

Приходите от инвестиционно банкиране на Morgan Stanley са се увеличили с 36% до 2,12 млрд. долара, докато тези от търговия с акции са нараснали с 25% до 5,15 млрд. долара. В същото време постъпленията от търговия с облигации и други инструменти с фиксиран доход са скочили с 29% до 3,36 млрд. долара.

През първото тримесечие пазарите на акции бяха силно волатилни заради притеснения от промените, водени от изкуствения интелект (AI), както и от войната на САЩ и Израел в Иран. Това може да е повлияло на таксите, събирани от огромния бизнес на компанията за управление на богатство.

Ройтерс отбелязва, че след изключително силна година за сделки през 2025 г., водещите инвестиционни банки очакват инерцията при сливанията и придобиванията да продължи и тази година. По-благоприятната регулаторна среда може да насърчи компании с големи парични резерви да разширяват бизнеса си чрез придобивания и сливания въпреки заплахите за световната икономика, свързани с войната в Иран.

Обемът на сделките по света вече е достигнал 1,38 трлн. долара през първото тримесечие, според данни на Dealogic, след почти рекордната 2025 г., когато глобалните сливания и придобивания надхвърлиха стойност от 4,81 трлн. долара.

В същото време засиленото напрежение в Близкия изток разклати пазарите на акции и намали апетита за риск, което оказва натиск върху пазара на първични публични предлагания (IPO). Въпреки това някои компании - особено в индустриалния и отбранителния сектор - продължават да проявяват интерес към листвания на борсите.

Morgan Stanley е сред водещите банки по сделката за голямото IPO на SpaceX, при което компанията, ръководена от Илон Мъск, може да набере 75 млрд. долара при потенциална оценка от 1,75 трлн. долара.

След публикуването на тримесечния отчет акциите на банката поскъпват с близо 2% в предварителната търговия.