Неуспешният преход в ръководството на Фед хвърля сянка върху независимостта

Мандатът на Джером Пауъл като председател на Федералния резерв изтича и наближава ерата на Кевин Уорш. Но американският президент Доналд Тръмп изглежда решен да оказва натиск върху Пауъл до самия край, правейки прехода възможно най-труден и нестабилен. Тази злонамереност ще нанесе трайни институционални щети на най-важната централна банка в света, пише Джонатан Левин за Bloomberg.

Във вторник представители на Министерството на правосъдието направиха неочаквано посещение в офисите на Фед като част от текущо разследване за превишаване на разходите, свързани с ремонта на централата на паричния орган, според информация на The Wall Street Journal. Това беше поредната стъпка в едва прикрит опит Пауъл да бъде „наказан“, че не намалява лихвените проценти, както би предпочел Тръмп, въпреки че инфлацията отново се ускорява. Според Bloomberg News обаче представителите на министерството са били възпрепятствани да влязат на активния строителен обект поради правила за безопасност и достъп.

Малко след тези съобщения Fox Business излъчи интервю, в което Тръмп намекна, че ще настоява разследването да продължи и че може да се опита да уволни Пауъл, ако той не се оттегли навреме (вероятно до май, когато мандатът му формално изтича). „Ще трябва да го уволня, ако не си тръгне навреме“, каза президентът.

Изглежда Тръмп не може да спре да атакува председателя на Федералния резерв, но с каква цел?

Пауъл трябва да напусне поста си след около месец, а неговият вероятен наследник Кевин Уорш ще бъде изслушан пред Банковата комисия на Сената във вторник. Всичко сочи, че Тръмп би могъл да се похвали с избрания от него нов председател на Федералния резерв до средата на май, ако просто позволи преходът да протече нормално и организирано. Въпреки това той по необясними причини отказва да го направи. По този начин той едновременно подкопава независимостта на централната банка и собствените си заявени цели.

Републиканецът от Северна Каролина Том Тилис е заявил, че ще блокира утвърждаването на Уорш, докато разследването не приключи - не защото има нещо против него, а защото иска тази „комедия“ да приключи. Също така Джером Пауъл - който технически може да остане член на Управителния съвет на Федералния резерв до 2028 г., дори след края на мандата си като председател - е сигнализирал, че ще се отклони от последната практика и ще остане в борда, докато разследването на Министерството на правосъдието не приключи „напълно и без съмнение“, очевидно за да защити независимостта на институцията. Междувременно Тръмп се опитва и да отстрани и члена на Управителния съвет на Фед Лиса Кук, а присъствието на Пауъл в него помага да се запази балансът в комисията по лихвената политика с критична маса независими експерти.

Освен това Пауъл даде знак, че ако Уорш не бъде официално избран, той ще остане като временен председател на Фед. Това би могло да доведе до правен конфликт в следващите седмици, ако Тръмп се опита да се намеси. В крайна сметка става ясно, че Тръмп води борба „за самата борба“, без ясен логичен край. Няма победители - нито Тръмп, нито Уорш, нито американският народ.

Също така е важно да се отбележи, че Доналд Тръмп настоява за значително по-ниски лихвени проценти след завръщането си в Блелия дом, но предпазливият подход на централните банкери досега е бил оправдан. Инфлацията продължава да не се връща към целта от 2% и дори отново започва да се ускорява, тъй като войната на САЩ и Израел в Иран оказва натиск върху цените на енергоносителите.

С времето независимите централни банки осигуряват по-добри резултати за домакинствата - по-бавна инфлация и по-устойчив растеж. Когато те попаднат под политическо влияние, често стимулират икономиката преди избори и пренебрегват дългосрочните инфлационни последици. Целостта на преходите в ръководството е ключова част от тази независимост.

Данни от 28 икономики показват, че политически мотивираните промени в ръководствата на централните банки са най-често срещани в развиващите се страни, според работен документ на Международния валутен фонд (МВФ). В развиващите се икономики от 2000 г. насам 48% от промените са били политически мотивирани, докато в развитите страни този дял е само 13%. Тръмп, според анализа, понижава стандартите на САЩ до нивата на Индия и Аржентина.

В крайна сметка най-важният въпрос е как Кевин Уорш ще се държи като наследник на Пауъл. В процеса на номинацията си той се е представил като „ястреб“ (поддръжник на по-строга парична политика), но вече се е адаптирал към позицията за понижаване на лихвите, за да получи одобрението на президента. Въпреки това той има и поддръжници, които вярват, че след утвърждаването си новият председател ще защитава независимостта на институцията.

Дори и това да се случи, опитите на Тръмп да подкопае самия преход ще оставят траен отпечатък върху историята на Фед и американците ще плащат цената за тази атака върху неговата независимост в продължение на години.